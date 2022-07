Amandine et Rosalie prêtes pour de nouvelles aventures

Le projet jeunesse des aventures d’Amandine et Rosalie, créé en 2012 par la comédienne et chanteuse Nathalie Nadon, fête cette année ses 10 ans.

Et pour la suite des aventures des deux héroïnes franco-ontariennes, Nathalie Nadon (Rosalie) et Karine Ricard (Amandine) cèdent la place aux comédiennes Bénédicte Mbaididje et Manon Bourgeois.

«Je reste toujours à la barre du projet, mais je serai dans l’ombre», précise Nathalie Nadon. «C’est au tour de ces jeunes comédiennes d’insuffler leur énergie et leur talent à ces deux personnages colorés.»

Théâtre, télé, musique

Le projet a vu le jour en 2012 sous la forme d’une courte pièce de théâtre présentée dans les écoles à travers l’Ontario.

Depuis, ce sont cinq pièces de théâtre, trois séries télé, deux EP de chansons originales, des cahiers d’activités pédagogiques et surtout, beaucoup d’enfants heureux d’avoir côtoyé les personnages d’Amandine et Rosalie.