PHOTOS: Vif succès des deux soirées francos au Paradise

Découverte: notre relève musicale

Les inconnus de Toronto-Ouest, Paradise, Francophonie en Fête
«Les Inconnus de Toronto-Ouest» sur la scène du théâtre Paradise en première partie du spectacle de Damien Robitaille jeudi 26 mars. Photos: l-express.ca
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Publié 29/03/2026 par François Bergeron

Le volet printanier du festival Francophonie en Fête a encore une fois rempli le théâtre Paradise de la rue Bloor Ouest en présentant des concerts du Franco-Ontarien Damien Robitaille, jeudi, et de la Québécoise Lou-Adriane Cassidy, samedi.

Déjà lauréate de douze prix Félix de l’ADISQ l’an dernier, Lou-Adriane Cassidy a appris, juste avant de monter sur scène, qu’elle venait de remporter le prix Juno du Meilleur album francophone au gala qui se tenait le même soir à Hamilton. Entourée de cinq musiciens, elle a offert une prestation rock endiablée.

Mais c’est la première partie de chacun de ces deux spectacles qui nous a révélé une formidable relève musicale francophone, grâce au Conseil scolaire Viamonde, à ses cours de musique et à son festival biennal Monde le son.

Les jeunes musiciens et chanteurs des «Inconnus de Toronto-Ouest», avant Damien Robitaille, et ceux de «La Gang du Collège français», avant Lou-Adriane Cassidy, qui montaient sur une scène professionnelle pour la première fois, ont conquis la foule.

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Le directeur général de Francophonie en Fête, Jacques Charette, a indiqué qu’il veut déjà en faire une tradition pour les premières parties des spectacles qu’il produit au Paradise au printemps et à l’automne.

Les inconnus de Toronto-Ouest, Paradise, Francophonie en Fête
Les Inconnus de Toronto-Ouest.
Damien Robitaille, Paradise, Francophonie en Fête
Damien Robitaille.
Damien Robitaille, Paradise, Francophonie en Fête
Damien Robitaille.
La gang du Collège français, Paradise, Francophonie en Fête
«La Gang du Collège français» avant le concert de Lou-Adriane Cassidy samedi soir 28 mars au Paradise.
La gang du Collège français, Paradise, Francophonie en Fête
La Gang du Collège français.
La gang du Collège français, Paradise, Francophonie en Fête
La Gang du Collège français.
Lou-Adriane Cassidy, Paradise, Francophonie en Fête
Lou-Adriane Cassidy.
Lou-Adriane Cassidy, Paradise, Francophonie en Fête
Lou-Adriane Cassidy.
Lou-Adriane Cassidy, Paradise, Francophonie en Fête
Lou-Adriane Cassidy.
Lou-Adriane Cassidy, Paradise, Francophonie en Fête
Lou-Adriane Cassidy.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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