Plus de 60 rendez-vous culturels à l’Alliance française de Toronto

Comme chaque année au début de l’été, l’Alliance française de Toronto (AFT) lève le voile sur sa prochaine saison culturelle, et, comme chaque année, le programme se veut riche et diversifié, autant en termes de disciplines artistiques que de provenance des artistes.

L’AFT, avec son théâtre Spadina et sa galerie d’art, est le principal centre culturel de la francophonie torontoise.

Cinéma indépendant, musique, arts visuels, spectacles vivants, conférences… c’est devant une salle comble que l’AFT a dévoilé le 27 juin dernier la programmation de sa prochaine saison culturelle. Plus de 60 événements, dont 20 films et 4 festivals de films, 13 concerts, 8 expositions, 6 spectacles de théâtre.

«Nous demeurons depuis bientôt 125 ans fidèles à notre mission de promouvoir le français et les cultures francophones dans un esprit de dialogue interculturel et dans le respect des valeurs du bilinguisme canadien», rappelle la directrice générale Raphaëlle Delaunay, en poste depuis un an.

«Cette ambition se reflète dans notre programme culturel multidisciplinaire ouvert à une audience de tous les âges et à tous les profils», poursuit-elle.