Plus de 60 rendez-vous culturels à l’Alliance française de Toronto

Saison culturelle 2026/2027 de l'AFT
L'AFT dévoile sa saison culturelle 2026/2027 dans son théâtre Spadina. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
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Publié 30/06/2026 par Soufiane Chakkouche

Comme chaque année au début de l’été, l’Alliance française de Toronto (AFT) lève le voile sur sa prochaine saison culturelle, et, comme chaque année, le programme se veut riche et diversifié, autant en termes de disciplines artistiques que de provenance des artistes.

L’AFT, avec son théâtre Spadina et sa galerie d’art, est le principal centre culturel de la francophonie torontoise.

Cinéma indépendant, musique, arts visuels, spectacles vivants, conférences… c’est devant une salle comble que l’AFT a dévoilé le 27 juin dernier la programmation de sa prochaine saison culturelle. Plus de 60 événements, dont 20 films et 4 festivals de films, 13 concerts, 8 expositions, 6 spectacles de théâtre.

«Nous demeurons depuis bientôt 125 ans fidèles à notre mission de promouvoir le français et les cultures francophones dans un esprit de dialogue interculturel et dans le respect des valeurs du bilinguisme canadien», rappelle la directrice générale Raphaëlle Delaunay, en poste depuis un an.

Saison culturelle 2026/2027 de l'AFT
La directrice générale Raphaëlle Delaunay.

«Cette ambition se reflète dans notre programme culturel multidisciplinaire ouvert à une audience de tous les âges et à tous les profils», poursuit-elle.

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La magie de la culture

À en croire les responsables de l’Alliance, cette édition sera placée sous le signe de la magie.

«Ce qui caractérise cette nouvelle saison est la magie sur scène à travers des expositions, des conversations lors des conférences et la magie qui va lier les artistes avec l’audience», annonce à l-express.ca la directrice culturelle Cynthia-Laure Etom.

Pour la directrice générale: «Cette nouvelle saison est une invitation à franchir le seuil de l’imaginaire, à se laisser surprendre, émouvoir et inspirer, car la magie de la culture réside dans sa capacité unique à créer des liens, à ouvrir des horizons et à nous offrir de nouvelles façons de regarder le monde.»

«Autrement dit, la culture est aussi futile qu’essentielle.»

Une mise en bouche musicale

Il faut dire que l’ambiance intimiste qu’offre la salle de théâtre de l’AFT, où se tiendront les 13 concerts programmés pour cette saison, facilite la proximité entre les artistes et le public.

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Une expérience que le public présent ce soir a vécue avec le groupe de Jazz québécois Benjamin Deschamps, pour un avant-goût tout en musique.

«J’ai trouvé ce soir que le public torontois était content d’être là et curieux à la fois de découvrir notre musique. C’est un très bon public», se réjouit le saxophoniste Benjamin Deschamps au micro de l-express.ca.

Saison culturelle 2026/2027 de l'AFT.
Le groupe de jazz québécois Benjamin Deschamps.

Au-delà de l’accueil chaleureux du public, le musicien a également apprécié le cadre francophone dans lequel s’est déroulée la soirée. «On a l’habitude de parler français au Québec et un peu dans les provinces maritimes, mais à Toronto c’est toujours exclusivement en anglais. C’est donc le fun qu’on soit à Toronto dans un environnement 100% francophone comme aujourd’hui.»

Le groupe ouvrira la saison le 12 septembre prochain sur cette même scène, où le musicien promet de jouer en exclusivité quelques morceaux de son prochain album.

La scène torontoise bien représentée

Par ailleurs, la programmation mettra également en valeur le dynamisme de la scène artistique torontoise, avec une armada d’artistes dans plusieurs disciplines.

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Saison culturelle 2026/2027 de l'AFT.
La directrice culturelle Cynthia-Laure Etom.

«Cette année, on a une bonne quinzaine d’artistes torontois, toutes pratiques confondues, en plus des conférences. On met toujours un point d’honneur à mettre en avant les artistes torontois. Cela dit, la diversité émane de partout», détaille la directrice artistique de l’AFT.

Huit expositions d’arts visuels sont au menu, dont l’exposition immersive de Pauline Douady combinant la peinture, le dessin et le son et qui se déroulera in situ du 19 septembre au 17 octobre prochain.

Le programme complet est à consulter sur le site officiel de l’AFT.

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