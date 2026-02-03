Nos cinéastes font escale à l’Alliance française de Toronto

Les cinéastes indépendants francophones ont convié leur public à les rejoindre le 31 janvier à l’Alliance française de Toronto (AFT) pour l’événement RACCORD fait son festival. Cette initiative se veut une vitrine pour les artistes francophones en milieu minoritaire.

Cinq courts-métrages et un long-métrage signés par des cinéastes membres du RACCORD (Regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne) ont été projetés en présence de quelques-unes de leurs réalisatrices à la salle de théâtre de l’AFT lors de cette deuxième édition du projet RACCORD fait son festival.

Le vide dans la distribution des films francophones

Cette initiative se veut être un tremplin pour les cinéastes francophones en milieu minoritaire en termes de visibilité et de contact avec le public.

«RACCORD fait son festival est un projet né l’année dernière à l’occasion des 20 ans de l’organisme», étoffe à l-express.ca le directeur général Bruno Boëz.

«Le but est de soutenir les artistes dans la diffusion de leurs films, en particulier les films indépendants, et cela dans l’objectif de créer des opportunités et des propositions de programmes à des lieux de diffusion, qu’ils soient physiques ou des plateformes»