Cinéfranco 2025: une édition éclectique

Comme tous les ans à la même époque, les cinéphiles francophones torontois se réjouissent à l’idée de pouvoir aller bientôt découvrir de nouveaux films en français, sur grand écran s’il vous plaît, avec l’ouverture prochaine du festival Cinéfranco.

Pour cette 28e édition, présentée du 7 au 16 novembre au cinéma Carlton, nous avons rencontré Marcelle Lean, la directrice et fondatrice de l’événement si attendu, pour discuter de sa programmation.

À quoi nos cinéphiles peuvent-ils s’attendre cette année?

Le public de Cinéfranco étant assez varié en centre d’intérêt, nous avons choisi une thématique socioculturelle à grande voilure: Les facettes de l’humanité.

Dans cette idée, nous avons voulu explorer et exposer non seulement différentes visions et interprétations des cinéastes contemporains sur notre monde, mais aussi tenté d’en grouper certaines par catégories de cinéastes, ou genre de cinéma, comme Les Regards de Maîtres cinéastes, un Plein Feux sur les Thrillers, des incursions dans l’univers de la famille, de l’humour, de l’histoire, et plus encore, sans oublier bien sûr les courts métrages.

Il y a un petit peu tous les tons, il y a beaucoup de thèmes sur la famille, sur, je dirais, le féminisme et les rapports hommes-femmes. Il y a aussi des réflexions sur le colonialisme en général, avec une fenêtre historique.