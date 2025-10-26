Cinéfranco 2025: le meilleur et le pire de l’humanité

Du 7 au 16 novembre au cinéma Carlton

Cinéfranco
Les 31 films à l'affiche du festival Cinéfranco, du 7 au 16 novembre au cinéma Carlton.
Publié 26/10/2025 par l-express.ca

C’est le film Et maintenant?, du Franco-Ontarien Jocelyn Forgues, qui ouvrira le 28e festival torontois Cinéfranco, le vendredi 7 novembre à 19h au cinéma Carlton.

Le film raconte l’histoire d’un chanteur confronté à la maladie. C’est une «comédie dramatique» ou une «dramédie» (!) sur un sujet lourd traité sur un ton léger, inspirée du vécu du réalisateur.

Jocelyn Forgues sera présent à Toronto pour discuter de son film avec le public de Cinéfranco.

30 autres films sont à l’affiche du festival, sélectionnés par la directrice Marcelle Lean et ses proches collaborateurs, jusqu’au dimanche 16 novembre. Une quinzaine sont des productions de France, une dizaine sont canadiennes, les autres sont des coproductions, franco-belges notamment.

Cinéfranco
Les films d’ouverture et de clôture.

Festival de thèmes

Sous le thème très général Les facettes de l’humanité, le festival regroupe ses films en huit sous-thèmes.

Sauf pour les «films de genre», qui comprennent trois courts-métrages et deux épisodes de séries télévisées de chez nous, présentés le 16 novembre, les autres sous-thèmes sont représentés aléatoirement à travers les dix jours de l’événement.

Cinéfranco
Des films de réalisateurs célèbres.

Sujets costauds…

On sera heureux, de Léa Pool (réalisation) et Michel Marc Bouchard (scénario), a été désigné film de «clôture» du festival, bien qu’il soit programmé le samedi 15 novembre et non le lendemain.

Cinéfranco, FRIC, RACCORD, Marcelle Lean
Marcelle Lean.

C’est que Léa Pool sera présente à Cinéfranco pour l’occasion, «un immense honneur pour nous, puisqu’elle habituée à participer à de bien plus gros festival», s’enthousiasme Marcelle Lean.

Cinq films de réalisateurs célèbres – Cedrik Klampisch, Robert Guédiguian, Costa-Gavras, Nils Tavernier et les frères Dardenne – méritent de figurer dans une section «regards de maîtres».

Quatre «thrillers» traitent de corruption des institutions, de violences policières, de féminicides et du #MeeToo.

Trois films portent sur l’esclavage, le colonialisme et l’émancipation des femmes… donc l’«Histoire à l’écran».

Cinéfranco
Des thrillers.

… ou plus légers

Quatre films explorent des enjeux liés à «la famille dans tous les sens», un sujet inépuisable.

Dans la section «Humour et satire», trois films se moquent alternativement du tourisme, de l’amour idéalisé et du sport comme modèle d’affaires.

Parmi les trois films «québécois» à l’affiche, mentionnons le grand succès Menteuse, la suite de… Menteur, toujours avec Antoine Bertrand et Anne-Élisabeth Bossé.

Cinéfranco
Des films sur la famille.

Toronto

Enfin, Cinéfranco offre le documentaire biographique Johanne tout simplement, de Nadine Valcin, et le court-métrage Deux moments de vie, de Quitterie Hervouet. Les deux réalisatrices torontoises seront sur place.

On croisera deux autres réalisateurs au cinéma Carlton le 16 novembre: Martin Villeneuve à 15h30 pour la présentation de son film Gabrielle; et Dominic Desjardins à 17h au visionnement du premier épisode de sa série à succès Paris Paris.

