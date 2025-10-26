Cinéfranco 2025: le meilleur et le pire de l’humanité

C’est le film Et maintenant?, du Franco-Ontarien Jocelyn Forgues, qui ouvrira le 28e festival torontois Cinéfranco, le vendredi 7 novembre à 19h au cinéma Carlton.

Le film raconte l’histoire d’un chanteur confronté à la maladie. C’est une «comédie dramatique» ou une «dramédie» (!) sur un sujet lourd traité sur un ton léger, inspirée du vécu du réalisateur.

Jocelyn Forgues sera présent à Toronto pour discuter de son film avec le public de Cinéfranco.

30 autres films sont à l’affiche du festival, sélectionnés par la directrice Marcelle Lean et ses proches collaborateurs, jusqu’au dimanche 16 novembre. Une quinzaine sont des productions de France, une dizaine sont canadiennes, les autres sont des coproductions, franco-belges notamment.

Festival de thèmes

Sous le thème très général Les facettes de l’humanité, le festival regroupe ses films en huit sous-thèmes.