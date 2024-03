Trois rendez-vous scandaleux avec Cinéfranco au Carlton les 29 et 30 mars

Deux courts-métrages

On connaît l’affection de Marcelle Lean pour les courts-métrages. Elle en présente une bonne sélection à chacun de ses festivals Cinéfranco. Le samedi 30 mars à 16h, on aura droit à deux documentaires de 41 et 25 minutes.

Amos vous raconte une décennie d’histoires, de Bojo’s Films, met en scène un théâtre ambulant d’une cinquantaine de comédien(ne)s qui racontent l’histoire d’Amos, la première ville d’Abitibi baptisée «le berceau de l’Abitibi».

C’est «un film historique important laissant une trace indélébile dans les souvenirs des Abitibiens et des visiteurs de la région», promet-on.

Cette projection sera suivie de celle de Un. Deux. Trois, nos identités franco-canadiennes, où Joanne Belluco lance le défi provocateur de nous définir en tant que francophones!

À travers les récits personnels de la réalisatrice et de six de ses comédiens, le documentaire «apporte un éclairage intime sur les ressentis, frustrations et aspirations des Franco-Ontariens», indique Marcelle Lean.