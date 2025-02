Cinéfranco Jeunesse 2025, plus pédagogique que jamais

Amérique du Nord, Europe, Afrique, Moyen-Orient… Les films sélectionnés pour l’édition 2025 du festival Cinéfranco Jeunesse, qui se déroulera du 24 février au 7 mars au Cineplex Empress Walk à Toronto, proviennent des quatre coins de la planète, marquant ainsi la richesse et la diversité du monde francophone à travers le globe.

Du moins, c’est la volonté des organisateurs. Mieux que cela, les projections et les activités annexes se veulent plus pédagogiques que jamais, cette année.

«Il existe une approche moins académique et plus motivante pour élargir et approfondir les compétences des élèves au-delà de l’enseignement standard de classe du français qui déteste le vide culturel.» Tout est là ou presque! La déclaration est signée Marcelle Lean, fondatrice et directrice artistique de Cinéfranco.

L’apprentissage du français par le septième art

Car «où est-ce que les apprenant(e)s du français vont apprendre comment les francophones de leur âge parlent?», poursuit-elle.

Au cinéma, bien entendu! Marcelle Lean se veut catégorique: «le cinéma francophone a une place de choix dans l’apprentissage du français sous tous ses aspects, en particulier linguistiques et sociétaux».