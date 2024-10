Cinéfranco 2024 : une édition singulière!

Et puis il y a les autres films, ceux que nous avons décidé d’intégrer à la sélection 2024 pour différentes raisons, mais qui en général représentent un instantané de travaux de cinéastes bien connus. Comme Robert Guédiguian (Et la fête continue), François Ozon, (Quand vient l’Automne, le film de clôture du festival).

Histoires de guerres

Ou juste parce que nous les avons beaucoup aimé, comme Hôtel Silence de la Québécoise Léa Pool, dont le discours sur la guerre avait été imaginé par la réalisatrice avant même les événements internationaux actuels.

Ou encore 3 saisons, de Jim Donovan, dont les thèmes des rapports familiaux, de la difficulté des jeunes à s’intégrer ou de la recherche de l’amour, bien qu’explorés en 2008, sont toujours très contemporains.

Pourquoi 1995 de Ricardo Trogi en ouverture du festival?

Parce que j’adore Ricardo Trogi! À Cinéfranco, nous n’avons pas beaucoup de moyens. Si nous avions de plus amples finances, il y a des réalisateurs que nous garderions en résidence et inviterions à chaque festival, mais comme nous ne le pouvons pas, nous montrons leurs films dès que nous le pouvons.

Deux autres dans ce cas sont Xavier Diskeuve, et Bako Moustapha, dont nous montrons les courts métrages dès que nous le pouvons. Ricardo est Québécois, et la tournée Québec Cinéma nous a beaucoup aidé. Ils nous ont fourni quatre films magnifiques: Hotel Silence, La femme cachée, très touchant et tellement bien interprété, 1995 et Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, qui est un de mes coups de cœur.