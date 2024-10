Le FRIC mue en RACCORD, mais les défis des cinéastes indépendants demeurent

Profitant de la visibilité qu’offre l’anniversaire symbolique de ses 20 ans, le FRIC, Front des réalisateurs indépendants du Canada, vient d’annoncer sa nouvelle image de marque: RACCORD, pour Regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne.

Il s’agit pas d’un changement de fond, car, à en croire les acteurs du secteur, les défis des réalisateurs indépendants francophones en milieu minoritaire en général, et à Toronto en particulier, persistent.

«Je ne suis là que depuis un an», explique le directeur général Bruno Boëz, «mais je me suis rendu compte que, depuis plusieurs années, l’organisme se posait la question du changement de nom. Ça a été discuté à plusieurs reprises par le conseil d’administration dans un désir d’être plus inclusif et de mieux représenter la francophonie de nos membres. Nous y voilà.»

Raisons pratiques

«Avec l’ancien nom, on avait un peu de mal à communiquer avec nos partenaires historiques ou avec de nouveaux partenaires. Il fallait par exemple à chaque fois féminiser le mot réalisateurs. On était donc souvent contraint de reformuler et de clarifier qui nous sommes et qui nous représentons.»

Toutefois, si l’organisme a changé de nom, son mandat et ses défis demeurent inchangés.