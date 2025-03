Cinéma francophone: une formation pour assurer la relève

Durant la matinée, il y aura une partie plutôt théorique, pour bien décrire le rôle du réalisateur en tant que leadeur créatif dans un projet audiovisuel, à travers toutes les étapes, du développement jusqu’à la livraison.

L’après-midi, il y aura des exercices pratiques avec la direction d’acteurs et d’actrices. On aura la chance d’avoir deux comédiens professionnels d’Ottawa: Anie Richer et Sébastien Lajoie. Les participants vont s’exercer à diriger, à placer la caméra, à faire ressortir des émotions.

En quoi cette formation est-elle importante pour les cinéastes francophones en situation minoritaire?

Il n’existe actuellement aucune école postsecondaire, aucune université francophone en dehors du Québec, qui prépare au métier de réalisateur ou de réalisatrice.

Les artistes doivent se former dans une université anglophone – en espérant revenir dans l’écosystème francophone. Ou se former dans les grandes écoles et universités à Montréal, avec le risque de rester dans cet écosystème québécois et de ne pas faire profiter leur région d’origine de leur savoir-faire.

On pallie ce manque-là pour assurer la relève et faire en sorte que dans un monde compétitif comme celui de l’audiovisuel, les cinéastes de nos régions et de nos communautés puissent être en compétition avec d’autres pour raconter et réaliser leurs histoires.