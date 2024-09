TIFF 2024 : vaches maigres pour le cinéma francophone

Adaptation du livre tiré de l’histoire vécue de Mathyas Lefebure, le film image les duretés de la vie d’éleveur en montagne, tout en s’efforçant d’exposer les raisons profondes pour lesquelles certains choisissent ces métiers proches de la nature.

Cohabiter (Living Together), seul documentaire de notre liste, est une production canadienne dans laquelle la réalisatrice Halima Elktahabi accompagne une poignée de Montréalais à la recherche du colocataire parfait… Ou du moins de celui ou de celle sur qui ils ne devront pas appeler la police après une semaine.

De situation rare il y a 40 ans, à un style de vie quasi inévitable suite à l’explosion des loyers et prêts immobiliers, la colocation est devenue une préoccupation majeure chez beaucoup de citadins canadiens. La cinéaste pose un œil curieux, perplexe et parfois amusé et amusant sur les méthodes et techniques employés pour jauger et sélectionner les perles potentielles.

Les Courageux (The Courageous) est le premier long-métrage de la suissesse Jasmin Gordon. Elle nous offre un détonnant cocktail d’émotions et de leçons de vie en révélant les dessous de la vie quotidienne de Jule (Ophélia Kolb), mère de famille monoparentale et de ses trois enfants.

La situation économique actuelle est bien entendu en cause dans les aléas de leur existence, ainsi que les conventions sociales influant sur les libertés individuelles. La réalisatrice explore les thèmes d’intégrité morale et de maternité, dans un tissu social tumultueux, avec ce portrait complexe et intimiste d’une femme à la vie pas si rare, mais rarement évoquée.