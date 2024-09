Production cinématographique: le Canada a du talent

«Los Angeles, New York et d’autres compétiteurs ont des studios, de l’équipement et des sites de tournages comme nous, mais pas toujours le personnel le plus polyvalent, créatif… et bilingue! C’est la valeur ajoutée des Canadiens.»

La seule métropole de Toronto offre 2,6 millions de pieds carrés d’espace de production, indique Magali Simard de Cinespace Studios, qui en a 1,4 million et qui gère des studios dans plusieurs villes canadiennes et américaines.

«Chaque jour à Toronto, six ou sept productions sont tournées dans nos studios». Au total, l’économie cinématographique et télévisuelle est évaluée à 2,5 milliards $ par année.

La manne américaine

Le dollar canadien, les talents locaux (35 000 personnes) et les crédits d’impôts offerts par nos gouvernements sont attrayants, explique-t-elle, mais «sans ces infrastructures que sont les grands studios, les méga-productions américaines ne viendraient pas tourner chez nous».

Par contre, plusieurs plus petites villes comme Ottawa ou Sudbury, qui n’ont pas de grands studios mais où tout coûte moins cher qu’à Toronto, sont des lieux de tournage de plus en plus appréciés des créateurs de films et de séries télé.