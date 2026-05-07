Les forêts de Toronto dans l’oeil du photographe en résidence de l’AFT

Cette année encore, l’Alliance française de Toronto (AFT) a permis à un photographe de découvrir et représenter la métropole lors d’une résidence artistique suivie d’une exposition. C’est Olivier Marchesi qui a été choisi pour se perdre dans les rues de la ville afin de lui tirer le portrait.

L’exposition qui résulte de la résidence a donc commencé le vendredi 1er mai en présence de l’artiste et d’une quarantaine d’amateurs de photographie. Elle y est jusqu’au 30 mai.

Le format résidence

«La résidence photo est un projet qui existe depuis maintenant cinq éditions», indique Cynthia Laure Etom, directrice culturelle à l’AFT. «Le principe, c’est d’inviter un photographe français à venir explorer Toronto pendant six semaines autour d’une thématique qui ressort de ce qu’il travaille déjà.»

«Dans le cas d’Olivier Marchesi, c’était les forêts.»

«Quand on l’a contacté, l’année dernière, l’équipe culturelle avait déjà repéré sa série qui traitait des forêts françaises. On s’est dit que cette vision serait parfaite pour Toronto, avec tous ses espaces verts et ses forêts.»