Rencontre avec Raphaëlle Delaunay, nouvelle directrice de l’Alliance française

En ce début d’année, l’Alliance française de Toronto accueille une nouvelle directrice générale, Raphaëlle Delaunay, qui succède à Pierre-Emmanuel Jacob, parti pour Dublin. Spécialiste de la pédagogie, elle aborde son mandat à Toronto avec l’envie d’insuffler sa vision, tout en prolongeant les réalisations de son prédécesseur.

L-express.ca est allé à sa rencontre pour découvrir ses projets, son parcours et ses aspirations à la tête de l’institution francophone.

Raphaëlle Delaunay connaît bien l’univers des Alliances françaises: elle a été DG de l’Alliance française d’Adelaide, en Australie.

Son parcours professionnel est centré sur la pédagogie et l’accompagnement, que ce soit dans le secteur privé, en gestion d’entreprises, ou dans le secteur public, dans les domaines du droit et du service à la jeunesse.

Toronto: un saut dans l’inconnu

La Ville-Reine est une découverte totale pour la nouvelle directrice. Séduite par son multiculturalisme, elle a choisi de postuler uniquement à l’Alliance française de Toronto.