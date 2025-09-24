Rencontre avec Raphaëlle Delaunay, nouvelle directrice de l’Alliance française

Raphaëlle Delaunay
Raphaëlle Delaunay, nouvelle directrice générale de l'Alliance française de Toronto. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 24/09/2025 par Julie Merceur

En ce début d’année, l’Alliance française de Toronto accueille une nouvelle directrice générale, Raphaëlle Delaunay, qui succède à Pierre-Emmanuel Jacob, parti pour Dublin. Spécialiste de la pédagogie, elle aborde son mandat à Toronto avec l’envie d’insuffler sa vision, tout en prolongeant les réalisations de son prédécesseur.

L-express.ca est allé à sa rencontre pour découvrir ses projets, son parcours et ses aspirations à la tête de l’institution francophone.

Raphaëlle Delaunay connaît bien l’univers des Alliances françaises: elle a été DG de l’Alliance française d’Adelaide, en Australie.

Son parcours professionnel est centré sur la pédagogie et l’accompagnement, que ce soit dans le secteur privé, en gestion d’entreprises, ou dans le secteur public, dans les domaines du droit et du service à la jeunesse.

Raphaëlle Delaunay
Raphaëlle Delaunay dans le théâtre de l’Alliance française.

Toronto: un saut dans l’inconnu

La Ville-Reine est une découverte totale pour la nouvelle directrice. Séduite par son multiculturalisme, elle a choisi de postuler uniquement à l’Alliance française de Toronto.

«J’ai hâte de découvrir la ville dans tous les secrets qu’elle peut receler. Toronto est une terre d’accueil incroyable, un carrefour de cultures qui correspond parfaitement à l’esprit de l’Alliance française.»

«Ma volonté est de faire de l’institution une maison de rencontre et d’échange, à l’image de Toronto. Un travail déjà initié par mes prédécesseurs, et de manière forte par le précédent.»

Elle rappelle que tout se construit avec le conseil d’administration et les équipes de la maison. L’AFT, en effet, est une franchise du réseau mondial d’écoles de français langue seconde fondé en 1883. Ses administrateurs locaux sont élus. La direction générale est fournie et rémunérée par le ministère de français des Affaires étrangères.

Une saison culturelle en phase avec sa vision

Son volet culturel est particulièrement développé à Toronto, où l’AFT est devenu le principal centre culturel de la francophonie en offrant une riche programmation de films, concerts, expositions, conférences.

La saison culturelle avait été conçue avant son arrivée, mais Raphaëlle Delaunay se dit en plein accord avec la programmation.

«D’après ce que j’en ai vu, cette saison culturelle est incroyable et à l’image, encore une fois, de mon prédécesseur et de ce qu’il a souhaité en termes d’excellence. C’est vraiment le maître mot dans toute la sélection opérée.»

«Elle incarne les valeurs portées par l’Alliance française: inclusion, ouverture et dialogue, des valeurs que je partage.»

Alliance française
Lancement de la saison culturelle de l’AFT dans son théâtre Spadina en juin dernier. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Valoriser le site et son architecture

Le campus principal de l’Alliance française de Toronto est une grande maison historique au 24  Chemin Spadina (à quelques pas au Nord de la station de métro Spadina).

Au fil des années, on y a ajouté un théâtre de 450 places et une galerie d’art. La nouvelle directrice souhaite entamer une réflexion sur la rénovation de la partie la plus ancienne de l’édifice, celle qui contient les salles de classe et les bureaux de l’administration.

«Ce site a une identité architecturale particulière qui demande à être affirmée et valorisée.»

Elle envisage également d’inscrire l’institution au patrimoine architectural de la ville.

D’importants travaux de la TTC sont en cours devant l’établissement jusqu’à la fin de l’année. Bien que tous les locaux restent accessibles, ces travaux gênent la circulation et empêchent l’Alliance de lancer une éventuelle rénovation.

AFT, Alliance Française Toronto
Travaux devant le campus principal de l’Alliance française de Toronto sur Spadina, au Nord de Bloor.

Le volet pédagogique

La principale composante du volet pédagogique de l’AFT – sa raison d’être et son modèle d’affaires – concerne les cours, puis les examens et certifications, en plein développement selon la directrice.

Cependant, l’inclusivité reste une priorité. Des bourses sont proposées, notamment grâce au programme For Next Generation, qui permet aux étudiants d’obtenir une aide financière pour l’apprentissage du français.

«La logique d’apprentissage pour tous est importante pour l’Alliance française. Même sur le volet culturel, il y a la volonté de maintenir des prix les plus bas possibles afin que ce soit accessible à tous.»

Elle insiste sur la transversalité: «L’idée est d’avoir une cohérence entre la programmation pédagogique et la programmation culturelle. Espérer que nos étudiants soient aussi nos spectateurs, et que nos spectateurs deviennent également nos étudiants.»

Une pédagogie tournée vers l’action

La vision de Raphaëlle Delaunay repose sur «une pédagogie ancrée dans l’action». La langue s’apprend, selon elle, par ce qu’elle permet de faire. «Que ce soit pour sa pratique professionnelle, pour des loisirs ou pour des découvertes culturelles, c’est toujours un moyen.»

Finalement, la nouvelle directrice se dit ravie de ses nouvelles fonctions. «L’Alliance française de Toronto porte un projet stimulant, et j’espère que chacun y trouvera autant de plaisir que moi.»

Auteurs

