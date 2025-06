Lever de rideau sur la prochaine saison culturelle de l’Alliance française

Il est loin le temps où le programme de la saison culturelle de l’Alliance française de Toronto (AFT), premier centre culturel pour la francophonie torontoise, n’était quasiment fait que d’artistes gaulois venus spécialement de l’Hexagone. La programmation 2025-2026, révélée mercredi dernier au théâtre Spadina, comprend une flopée d’artistes nationaux et locaux issus de plusieurs disciplines.

Musique, cinéma, sculpture, résidence, tournées, conférences, théâtre pour petits et grands… À l’instar de l’année dernière, le programme de la saison culturelle de l’AFT, qui s’étalera du 11 septembre 2025 au 20 juin 2026, est riche et varié.

Merci Pierre-Emmanuel Jacob

Toutefois, contrairement à l’édition précédente, la cérémonie était empreinte d’une émotion supplémentaire et singulière, celle de l’adieu. Et pour cause, c’était la dernière présentation du directeur général Pierre-Emmanuel Jacob, en poste depuis 2021 et qui s’envolera pour l’Irlande afin d’occuper la même fonction au sein de l’Alliance française de Dublin.

«C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous ce soir pour cette dernière présentation de la saison culturelle. Ce moment a pour moi une résonance toute particulière, il clôt un chapitre professionnel et humain qui m’a profondément nourri depuis quatre ans», a-t-il lancé à l’assistance.

Et de poursuivre au micro de l-express.ca: «Je pense vraiment que l’Alliance française est une aventure humaine, c’est ce qui fait la richesse de mon métier, c’est ce qui fait qu’à 56 ans, après plus de 30 ans de métier, je le fais toujours avec autant de plaisir, d’émerveillement et de joie.»