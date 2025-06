Quatre lauréates du Prix d’Excellence DELF de l’AFT

«Les lauréates aujourd’hui sont les étudiantes qui ont obtenu les meilleurs scores dans les épreuves du DELF du B1 et B2. Ce qui fait de cette promotion, comme celles avant elle, celle de l’excellence et de la volonté d’apprendre le français, d’être bilingue et de maîtriser cette belle langue», souligne-t-il. «Avec un niveau B1 et B2, ils sont déjà fluides en français.»

Pour rappel, le niveau B1, qui correspond à plus de 200 heures de cours à l’AFT, est désormais requis pour demander la nationalité française.

Les critères de sélection

Par ailleurs, la sélection s’effectue sur la base du résultat global obtenu aux épreuves écrites et orales de l’examen.

En cas d’ex æquo, la décision se fait en fonction de la meilleure performance dans l’une des compétences évaluées, selon un ordre de priorité précis: d’abord la production écrite, puis la compréhension de l’oral, suivie de la production orale et, en dernier recours, la compréhension de l’écrit.

Outre la reconnaissance sous forme d’une mention d’excellence, les lauréates s’envoleront pour Paris le temps d’un séjour d’une semaine, tous frais payés pour deux personnes, et ce grâce au mécénat de la Fondation David R. Graham, dont la mission principale est de promouvoir les échanges interculturels entre le Canada et l’Hexagone.