L’éco-exposition «Le monde sans fin» passe par l’AFT

L’«éco-exposition» Le monde sans fin vient d’ouvrir à la galerie de l’Alliance française de Toronto sur l’avenue Spadina.

Il s’agit d’une adaptation de l’album éponyme né de la collaboration entre le bédéiste Christophe Bain et l’ingénieur et professeur Jean-Marc Jancovici.

Paru en 2021, l’ouvrage porte sur les énergies et les changements climatiques explorés dans le contexte de l’histoire de l’humanité. Traduit en plusieurs langues, incluant même le turc et le japonais, c’est le livre qui s’est le plus vendu en France en 2022 avec plus de 500 000 exemplaires.

Vulgarisation de la science

Si le livre d’environ 190 pages nous raconte une histoire commençant avec une annonce de canicule à Paris, à l’été 2018, et la rencontre des deux auteurs, les pages qui suivent sont basées sur un cours de Jean-Marc Jancovici pour les ingénieurs de l’École des mines.

Bien que rempli de statistiques et de graphiques, le format BD permet de rendre accessible des concepts complexes et d’informer les citoyens sur le monde en changement qui les entoure.