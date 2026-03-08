L’Indochine des années 30 au théâtre de l’Alliance française

Dans l’Indochine des années 30, une veuve et ses deux enfants, Suzanne et Joseph, se retrouvent confrontés à la montée des eaux dans leur humble concession. Face à la puissance de l’océan Pacifique, et malgré la corruption de l’administration coloniale française, cette famille se lance dans la construction d’un barrage pour protéger leur seule possession.

Tel est le récit vibrant du roman de Marguerite Duras, Un barrage dans le Pacifique. Il est mis en scène et incarné par la comédienne et metteuse en scène française Maud Andrieux au théâtre Spadina le 19 mars, en tournée des Alliances françaises au Canada: Toronto, Halifax, Montréal, Ottawa, Edmonton, Calgary, Vancouver.

20 ans d’adaptation de Marguerite Duras

Maud Andrieux découvre les récits de Marguerite Duras tôt dans sa carrière de comédienne, au retour d’un voyage au Vietnam en 2003.

À propos de son lien avec l’œuvre, elle explique: «Lorsque j’ai lu Un barrage, il m’a été impossible de refermer le livre et de le reposer dans ma bibliothèque sans en faire quelque chose.»

«J’ai choisi de devenir comédienne parce que je ressens parfois, à la lecture d’un texte, l’impossibilité de refermer le livre sans le dire à haute voix, et le faire découvrir à d’autres. Les mots sur le papier demandent à sortir et passer par la voix. »