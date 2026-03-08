L’Indochine des années 30 au théâtre de l’Alliance française

Maud Andrieux seule en scène

Indochine, Un barrage contre le Pacifique
Maud Andrieux joue tous les rôles dans Un barrage contre le Pacifique à l'AFT le 19 mars.
Publié 08/03/2026 par Anna Vigne

Dans l’Indochine des années 30, une veuve et ses deux enfants, Suzanne et Joseph, se retrouvent confrontés à la montée des eaux dans leur humble concession. Face à la puissance de l’océan Pacifique, et malgré la corruption de l’administration coloniale française, cette famille se lance dans la construction d’un barrage pour protéger leur seule possession.

Tel est le récit vibrant du roman de Marguerite Duras, Un barrage dans le Pacifique. Il est mis en scène et incarné par la comédienne et metteuse en scène française Maud Andrieux au théâtre Spadina le 19 mars, en tournée des Alliances françaises au Canada: Toronto, Halifax, Montréal, Ottawa, Edmonton, Calgary, Vancouver.

Un barrage contre le Pacifique Marguerite Duras
Le roman Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras.

20 ans d’adaptation de Marguerite Duras

Maud Andrieux découvre les récits de Marguerite Duras tôt dans sa carrière de comédienne, au retour d’un voyage au Vietnam en 2003.

À propos de son lien avec l’œuvre, elle explique:  «Lorsque j’ai lu Un barrage, il m’a été impossible de refermer le livre et de le reposer dans ma bibliothèque sans en faire quelque chose.»

«J’ai choisi de devenir comédienne parce que je ressens parfois, à la lecture d’un texte, l’impossibilité de refermer le livre sans le dire à haute voix, et le faire découvrir à d’autres. Les mots sur le papier demandent à sortir et passer par la voix. »

Elle crée donc sa propre compagnie, Barrage, en 2005, produisant deux spectacles: Un barrage contre le Pacifique et Indochine. De cette initiative s’est suivie une tournée dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, la France, la Turquie, le Maroc et, pendant ce mois de mars 2026, le Canada.

Portrait Maud Andrieux
Maud Andrieux.

Entre fidélité du récit et pureté de la mise en scène

Après 20 ans d’expérience dans l’adaptation de ce récit, Maud Andrieux et son équipe artistique ont acquis une connaissance très approfondie de l’œuvre de la romancière française.

La mise en scène est simple, centrée sur l’usage de la musique (conception sonore d’Arnaud Lalanne) et les voix off (dans le rôle de la mère, Brigitte Marsaleix, et dans le rôle de Mr Jo,  Philippe Souque).

Cette volonté de simplicité et de fidélité à l’œuvre de Marguerite Duras se retrouve dans l’entourage de la metteuse en scène et comédienne principale.

En effet, Stéphane Boudy, philosophe de formation et réalisateur de documentaires sur l’Indochine, a participé aux choix d’adaptation et de mise en scène du spectacle.

À propos de l’adaptation de Maud Andrieux, il explique: «Une Française en exil souffre des choix de son propre pays. C’est la conscience avant l’heure, le sentiment de justice qui appelle. Maud Andrieux donne à voir cette fragilité.»

Photo prise lors d'une représentation de un barrage dans le Pacifique en 2006
Maud Andrieux dans Un barrage dans le Pacifique, en 2006.

Imprégnée de l’expérience du colonialisme

Par ailleurs, l’écriture de la psychologie des personnages, et leur incarnation par Maud Andrieux, ont été mises au point par Hélène Perret, spécialiste de l’œuvre de Marguerite Duras.

Elle explique: «Marguerite Duras a connu le colonialisme en Indochine, durant son enfance. Elle restera imprégnée de cette expérience toute sa vie, et se servira de ce cadre indochinois dans son œuvre jusqu’au ressassement».

