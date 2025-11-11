Le club de lecture théâtre du TfT affiche souvent complet

La popularité du club de lecture du Théâtre français de Toronto (TfT) ne cesse de grandir. Les rencontres, à présent mensuelles, affichent complet et le nombre de participants a plus que doublé ces deux dernières années.

«Le fait que toutes les places soient désormais réservées en 24 heures est la preuve manifeste que l’activité a trouvé son public et répond à un vrai besoin», constate Georges Som, l’animateur du club de lecture et le responsable de la médiation culturelle au TfT.

Le nombre total de participants affiche une forte hausse. Il est passé de 24 en 2022-23 à 50 en 2023-24, et à 65 en 2024-25, soit une progression de près de 60% sur deux ans.

La fréquentation annuelle moyenne a grimpé de 4,8 personnes sur 10 places en 2022-2023 à 9,28 en 2024-2025.

À la bibliothèque du centre-ville

«Le bouche-à-oreille fonctionne bien», explique Georges Som. Le partenariat avec la Bibliothèque publique de Toronto (TPL) donne aussi plus de visibilité à l’événement.