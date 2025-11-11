Le club de lecture théâtre du TfT affiche souvent complet

Club de lecture TFT
Les participants au club de lecture théâtre du 10 novembre 2025. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
Publié 11/11/2025 par Charles-Antoine Rouyer

La popularité du club de lecture du Théâtre français de Toronto (TfT) ne cesse de grandir. Les rencontres, à présent mensuelles, affichent complet et le nombre de participants a plus que doublé ces deux dernières années.

«Le fait que toutes les places soient désormais réservées en 24 heures est la preuve manifeste que l’activité a trouvé son public et répond à un vrai besoin», constate Georges Som, l’animateur du club de lecture et le responsable de la médiation culturelle au TfT.

Le nombre total de participants affiche une forte hausse. Il est passé de 24 en 2022-23 à 50 en 2023-24, et à 65 en 2024-25, soit une progression de près de 60% sur deux ans.

La fréquentation annuelle moyenne a grimpé de 4,8 personnes sur 10 places en 2022-2023 à 9,28 en 2024-2025.

Club de lecture TFT
Nicole Blain, bibliothécaire à la TPL, et Georges Som, animateur du club de lecture théâtre du TfT, dans la salle que la Bibliothèque met à disposition du club. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

À la bibliothèque du centre-ville

«Le bouche-à-oreille fonctionne bien», explique Georges Som. Le partenariat avec la Bibliothèque publique de Toronto (TPL) donne aussi plus de visibilité à l’événement.

Le club de lecture se déroule à la bibliothèque de référence au 789 rue Yonge, près du métro Yonge et Bloor. La TPL annonce l’événement dans la zone en français de son site Internet.

«Le club de lecture avec le TfT est un programme très prisé», confirme Nicole Blain, bibliothécaire à la TPL. «Le programme a gagné en popularité. Il affiche complet deux semaines à l’avance.» Pour le récent club du 10 novembre 2025, 15 personnes figuraient même sur la liste d’attente .

Club de lecture TFT
Le club de lecture théâtre en février 2023, avant que la bibliothèque de référence ne mette une salle à disposition. Photo: courtoisie TfT

Intimité dans la ville

Le besoin de lien social au cœur d’une grande métropole comme Toronto explique aussi sans doute cet engouement, estime Georges Som.

«Nous souhaitons avoir un maximum de 10 participants par rencontre pour conserver la convivialité et la qualité des échanges. Il y a une intimité qui se crée et les gens sont heureux de se retrouver dans un petit cocon, une bulle dans la grande ville».

«Je crois que les participants apprécient autant les discussions sur les œuvres que la bonne ambiance. C’est un espace de partage», résume Georges Som, qui a repris le flambeau du club de lecture théâtre en janvier 2023.

Le club de lecture théâtre est lancé en 2019 par Hadrien Volle, à l’époque le médiateur culturel du TfT, jusqu’à l’hiver 2022. Le club est passé depuis à huit événements par saison et ne couvre plus uniquement les œuvres à l’affiche du TfT.

«Nous ne discutons pas obligatoirement du sujet du prochain spectacle», souligne Georges Som. Par exemple, Le malentendu d’Albert Camus, à l’affiche du TfT jusqu’au 15 novembre, était au programme du club du lundi 10 novembre 2025. Par contre, en décembre, les participants liront l’auteur haïtien Jean-René Lemoine.

Club de lecture TFT
Nicole Blain, bibliothécaire à la TPL et Georges Som, animateur du club de lecture théâtre.Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Découvrir le théâtre

Ce club du TfT est le seul consacré aux pièces de théâtre, alors que les quatre autres clubs de lecture en français de la TPL s’intéresseront plutôt à des romans. L’objectif est de donner aux gens le goût du théâtre, explique Georges Som.

«Ce rendez-vous mensuel crée un cercle vertueux en éveillant la curiosité des participants. Et une fois intéressés, naturellement ils poursuivront leur apprentissage, leur curiosité, les encourageant ainsi à assister aux spectacles.»

«La chose la plus importante est que les gens s’intéressent au théâtre.» Cela semble fonctionner puisque cinq participants au récent club du 10 novembre avaient vu ou comptaient aller voir la pièce de Camus au TfT.

«C’est une activité autonome du TfT», insiste Georges Som qui explique que les participants aussi suggèrent des œuvres à lire.

Une participante explique d’ailleurs avoir découvert ce club en 2023 après une représentation. «C’est grâce à un spectacle du TfT que j’ai entendu parler du club.»

«Cela m’a semblé une très bonne façon de pratiquer la langue, avoir une petite communauté dans la ville et découvrir des choses culturelles. En plus, c’est très bien organisé et animé», confie Manasa MS, francophile et une habituée avec «une dizaine de participations» au club.

Club de lecture TFT
La bibliothèque de référence dessinée par l’architecte Raymond Moriyama en 1977. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Synergie des ressources en français

Le partenariat est aussi bénéfique pour la Bibliothèque. «Ce programme nous aide à faire connaître les programmes, les collections et les ressources en français dans nos bibliothèques», précise Nicole Blain.

Mohammed Hati, directeur de la bibliothèque de l’Université de l’Ontario français, rappelle pour sa part que «l’organisation de clubs de lecture ou toute autre activité autour de la lecture est une très bonne initiative pour encourager la lecture et l’apprentissage de la langue française. L’association d’une bibliothèque et d’un organisme forme un bon partenariat pour encourager la lecture.»

Georges Som, l’animateur du club, se réjouit en fin de compte de pouvoir partager sa passion pour le théâtre, qui plus est en milieu linguistique minoritaire. «Rassembler des gens autour du théâtre en français, c’est une victoire.»

Auteurs

