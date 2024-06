Le refus de la modernité entraîne la fin de La Patente

La Révolution tranquille

Bien que l’Ordre de Jacques-Cartier ait apporté sa contribution à l’adoption du fleurdelisé comme drapeau officiel du Québec le 21 janvier 1948, «il n’était pas nécessairement en faveur de l’idée de créer un État francophone indépendant en Amérique du nord».

Face à la Révolution tranquille, l’OJC reste attaché aux valeurs traditionnelles et demeure dépassé par les événements.

L’OJC plaçait Dieu et la patrie sur un pied d’égalité, Or, le Québec était rendu ailleurs. L’auteur écrit que «l’Ordre de Jacques-Cartier n’a jamais voulu embarquer dans le bateau de la modernité. Devenue un vieux rafiot qui prenait l’eau, la Patente était donc prédestinée à couler avec ses vieux principes. Le naufrage était inévitable.»

Fin en mars 1965

Avec ses secrets dévoilés et la Révolution tranquille qui faisait son œuvre, «l’Ordre de Jacques-Cartier n’eut d’autre choix que de se saborder». La dissolution des Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier est annoncée par télégramme le 3 mars 1965. On tente d’afficher un air de mission accomplie.

Les administrateurs décrètent la dissolution «en raison de l’existence et de la puissance de nombreuses structures sociales, économiques et nationales au Canada français et parce que l’Ordre a accompli sa mission».