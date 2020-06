Le mystère ontarien de La Patente dévoilé dans une websérie

C’est ainsi que dans l’une des émissions, on visite la Baie Georgienne et pour parler des poissons qu’on y trouve. L’épisode touche ainsi à des aspects géographiques, scientifiques et même touristiques puisqu’on y parle des meilleurs fish and chips de la région! L’acquisition de vocabulaire est aussi présente.

Après la lecture de quelques passages de la BD, les comédiens transitent vers des activités pédagogiques. Dans chaque émission, à l’aide d’un décodeur que les jeunes ont téléchargé et photocopié, il y a des indices à découvrir. C’est certes pédagogique, mais aussi ludique!

Une expérience motivante

Les comédiens semblent ravis de leur expérience. Même s’ils connaissaient très bien le produit, c’est un défi pour eux. Chacun dans son domicile, ils doivent se donner la réplique. Il faut donc être attentif à l’autre.

«Je suis vraiment fière de faire partie de l’équipe!», confie Ryana, dont le personnage racisé de Sophie représente la diversité culturelle franco-ontarienne, valeur que tenaient à exprimer dans leurs dessins les auteurs de la BD. «On a une belle complicité ensemble», tient à ajouter Louis-Antoine.

Martin Deschatelets est lui aussi ravi de l’expérience. «C’est vraiment cool comme projet! Ça donne un élan pour préparer les autres tomes.» Une version anglaise de la BD est même sur la table à dessin.