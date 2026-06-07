Le soleil à l’intérieur pour la Franco-Fête de Toronto

Les 19 et 20 juin dans l'atrium de Radio-Canada

Franco-Fête de Toronto 2026
Zale Seck ouvrira la Franco-Fête de Toronto. Photo: Luna Choquette Loranger
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Publié 07/06/2026 par l-express.ca

La Franco-Fête de Toronto est de retour pour une 44e édition, les vendredi 19 et samedi 20 juin dans l’atrium de Radio-Canada au 250 rue Front Ouest, avec quatre artistes à découvrir: Zale Seck, Jupiter & Okwess, Noémi Madeleine et Emmanuelle Querry.

Le festival de musique comprend aussi un spectacle pour enfants, Savais-tu?, créé par l’équipe de l’émission éducative radio-canadienne du même nom.

Franco-Fête de Toronto 2026
Savais-tu?

Expulsée de Harbourfront par la programmation culturelle de la Coupe du monde de la FIFA, l’équipe de la Franco-Fête organise pour la première fois un festival à l’intérieur.

Le directeur général José Bertrand assure que l’expérience sera tout aussi festive. «Nous joignons l’utile à l’agréable.» C’est aussi un «retour aux sources», aussi involontaire soit-il, puisque Radio-Canada a longtemps été le principal organisateur de la Franco-Fête et est demeuré un de ses soutiens importants.

Vendredi soir: rythmes africains

La Franco-Fête débute à 19h, le vendredi 19 juin, avec le concert afro-soul et R&B du Sénégalais Zale Seck, qui habite dans la région d’Ottawa depuis quelques années. C’est une première prestation qui promet de faire danser toute la salle.

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Franco-Fête de Toronto 2026
Zale Seck. Photo: Luna Choquette Loranger

À 21h, place à Jupiter & Okwess, vedette internationale d’origine congolaise basée en France, véritable phénomène scénique avec son rock afrobeat électrisant, sa fusion explosive de guitares, ses percussions et son énergie brute.

C’est l’occasion d’attirer la francophonie africaine très présente à Toronto. Déjà, l’an dernier, le concert de la vedette pop franco-congolaise Théodora avait connu un vif succès à Harbourfront dans le cadre de la Franco-Fête.

Franco-Fête de Toronto 2026
Jupiter & Okwess. Photo: Marcelo Quiñones

Samedi matin: radio et BBQ

Le samedi familial du 20 juin coïncide avec les Portes Ouvertes de Radio-Canada, une occasion de découvrir les coulisses de la radio-télévision publique francophone à Toronto.

L’émission radiophonique À échelle humaine, animée par Francesca Méreintié, sera diffusée en direct de l’atrium de 7h à 11h. Radio-Canada organise aussi un BBQ à l’extérieur sur l’heure du midi.

Deux représentations du spectacle jeunesse Savais-tu? sont prévues autour de 11h et de 15h.

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Samedi après-midi: musique d’ici

À 14h, la chanteuse franco-torontoise Noémi Madeleine offrira une pop intimiste et poétique. Son style, qu’elle décrit comme du «folk lyrique», est inspiré à la fois de la chanson française, du folk et du country.

Franco-Fête de Toronto 2026
Noémi Madeleine.

C’est le concert d’Emmanuelle Querry, à 16h, qui clôturera la Franco-Fête de Toronto. La Québécoise, qui a remporté cette année le prix Révélation de Radio-Canada, investira la scène avec son univers folk lumineux et ses textes ciselés qui célèbrent la langue française. On y retrouvera des chansons de son premier album, Au 10e étage, qui vient de paraître.

Un final tout en douceur et en émotion pour la Franco-Fête de Toronto.

Franco-Fête de Toronto 2026
Emmanuelle Querry. Photo: Louane Williams

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