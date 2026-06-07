Le soleil à l’intérieur pour la Franco-Fête de Toronto

La Franco-Fête de Toronto est de retour pour une 44e édition, les vendredi 19 et samedi 20 juin dans l’atrium de Radio-Canada au 250 rue Front Ouest, avec quatre artistes à découvrir: Zale Seck, Jupiter & Okwess, Noémi Madeleine et Emmanuelle Querry.

Le festival de musique comprend aussi un spectacle pour enfants, Savais-tu?, créé par l’équipe de l’émission éducative radio-canadienne du même nom.

Expulsée de Harbourfront par la programmation culturelle de la Coupe du monde de la FIFA, l’équipe de la Franco-Fête organise pour la première fois un festival à l’intérieur.

Le directeur général José Bertrand assure que l’expérience sera tout aussi festive. «Nous joignons l’utile à l’agréable.» C’est aussi un «retour aux sources», aussi involontaire soit-il, puisque Radio-Canada a longtemps été le principal organisateur de la Franco-Fête et est demeuré un de ses soutiens importants.

Vendredi soir: rythmes africains

La Franco-Fête débute à 19h, le vendredi 19 juin, avec le concert afro-soul et R&B du Sénégalais Zale Seck, qui habite dans la région d’Ottawa depuis quelques années. C’est une première prestation qui promet de faire danser toute la salle.