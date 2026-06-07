De la musique, de la magie et des jeux à la 45e FrancoFEST de Hamilton

Les 19, 20 et 21 juin, le festival emblématique FrancoFEST est de retour au parc Gage à Hamilton… pour une 45e année! Au programme: trois jours de concerts dans une atmosphère de fête foraine.

Voici la programmation.

Vendredi 19 juin

Véronique Bilodeau (18h à 18h45)

Originaire de Bas-du-Fleuve, au Québec, les sonorités de Véronique Bilodeau sont empreinte de sensibilité et de raffinement. Cette étoile montante de la pop francophone aux influences pop/folk/indie ouvrira les festivités.

Vaëlle (19h à 20h)