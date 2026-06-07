De la musique, de la magie et des jeux à la 45e FrancoFEST de Hamilton

Les 19, 20 et 21 juin au Parc Gage

FrancoFEST 2026 Hamilton
La FrancoFEST l'an dernier dans le parc Gage. Photo: courtoisie
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Publié 07/06/2026 par Anna Vigne

Les 19, 20 et 21 juin, le festival emblématique FrancoFEST est de retour au parc Gage à Hamilton… pour une 45e année! Au programme: trois jours de concerts dans une atmosphère de fête foraine.

Voici la programmation.

Vendredi 19 juin

Véronique Bilodeau (18h à 18h45)

Originaire de Bas-du-Fleuve, au Québec, les sonorités de Véronique Bilodeau sont empreinte de sensibilité et de raffinement. Cette étoile montante de la pop francophone aux influences pop/folk/indie ouvrira les festivités.

FrancoFEST 2026
Véronique Bilodeau. Photo: Andy Jon

Vaëlle (19h à 20h)

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Artiste québécoise à l’esthétique lumineuse et colorée, Vaëlle propose un style entre indie pop et synthwave. Lauréate à la plus récente édition du prestigieux Festival international de la chanson de Granby 2024.

Vaëlle
Vaëlle.

Miro (20h15 à 21h45)

Cet artiste québécois propose des sonorités pop moderne, hip-hop, R&B et soul. Après un premier album En retard sur ma vie, Miro attire l’attention de l’industrie musicale avec une nomination comme révélation de l’année au gala de l’ASDIQ et une performance historique au sommet du Stade olympique de Montréal.

FrancoFEST 2026
L’artiste Miro.

SMPTY (22h à 23h)

Originaire d’Ottawa, SMPTY fusionne musique électronique et références culturelles, notamment l’œuvre emblématique Mon beau drapeau, de Brian St-Pierre et Jean-Pierre Perrault, considérée comme un hymne franco-ontarien.

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SMPTY.

Samedi 20 juin

Makhena Rankin Guerin & DJ MKWA (18h à 18h45)

Makhena Rankin Guerin, artiste aux racines anishinaabe, algonquines et franco-canadiennes propose une représentation de danse de cerceau, centrale dans la culture autochtone. Elle est souvent accompagnée de son frère DJ MKWA, un artiste électro/techno, créant un pont entre tradition et sonorités actuelles

DJ MKWA et Makhena
DJ MKWA et Makhena. Photo: Aziz Moussa

Mehdi Cayenne (19h à 20h)

Mehdi Cayenne est un auteur-compositeur-interprète franco-ontarien d’origine algérienne. Son style mélange la pop-rock, le folk et le funk. Figure majeure de la scène francophone et co-porte-parole des Rendez-vous de la Francophonie 2026, Mehdi Cayenne proposera une représentation moderne sur la scène de la FrancoFEST.

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Mehdi Cayenne. Photo: Frédérique Bérubé

Zale Seck (20h15 à 21h45)

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Zale Seck est un artiste sénégalais, originaire de Dakar. Polyvalent, il est chanteur, percussionniste, guitariste et danseur. Entre héritage culturel sénégalais et modernité musicale, Zale Sack propose une représentation audacieuse avec une énergie scénique captivante.

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Zale Seck. Photo: Luna Choquette Loranger

SMPTY (22h à 23h)

L’artiste sera de retour pour une deuxième soirée.

Dimanche 21 juin

Ariko (14h à 15h15)

Ariko est un groupe franco-ontarien originaire de la région de la baie Georgienne, en Ontario. Mêlant folklore, jazz et influences contemporaines, ce groupe familial animera l’après-midi du dimanche. Il se distingue par ses sonorités instrumentales grâce à des instruments acoustiques comme le violon, la mandoline ou l’accordéon.

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Ariko
Le groupe Ariko: la famille Lefaive.

En marge des concerts

Évasion mobile

Mobile Escape proposera des expériences de résolution d’énigmes et de jeux d’évasion en équipe.

Chris Precius

Danse caribéenne, limbo, danse sur bouteilles cassées, percussions, et numéros spectaculaires de feu, tel sera le programme de Chris Precius, artiste originaire de Sainte-Lucie.

FrancoFEST 2026 Hamilton
Chris Precius.

Marco le clown

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Un humour contagieux, sculptures de ballons, numéros interactifs, cet artiste polyvalent offre du divertissement pour toute la famille.

FrancoFEST Hamilton
Marco le clown.

Mique Michelle (20 juin)

Originaire de Nipissing Ouest, Mique Michelle s’inspire des 10 ans des paysages du Nord entre faune et flore sauvage pour créer ses murales, réelles porte parole pour les jeunes et les communautés locales.

Mique Michelle
L’artiste Mique Michelle.

Joey Albert (19-21 juin)

Artiste de cirque professionnel originaire d’Ottawa depuis 18 ans, le spectacle de Joey Albert mêle humour, jonglerie et acrobaties propose des prouesses techniques inoubliables.

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Joey Albert.

Niagara Inflatables (19-21 juin)

Le festival FrancoFEST a loué auprès de Niagara Inflatables plusieurs structures gonflables proposant une expérience ludique pour les plus jeunes.

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Des jeux gonflables pour les enfants. Photo: courtoisie

BINGO! (21 juin)

Le bingo du dimanche est l’un des activités les plus populaires de la FrancoFEST. Organisé par le Club de l’âge d’or sous un chapiteau, il permet de gagner des prix de 30 à 50 $.

bingo
Bingo!

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