Partout au pays, les Rendez-vous de la Francophonie rassemblent

RVF 2026
Les porte-paroles des RVF 2026: Katherine Plouffe et Mehdi Cayenne.
Publié 25/02/2026 par Rendez-vous de la Francophonie

C’est l’heure des Rendez-vous de la Francophonie! Nombreuses sont les façons de participer et de se connecter aux Rendez-vous. Spectacles, ateliers, théâtre audio, événements virtuels, concours… Il existe mille façons de se rassembler… et d’activer sa francophonie, comme le veut le thème de cette année!

Tournée d’humour

La tournée d’humour, qui en est à sa 12e édition, est devenue une valeur sûre, selon la directrice générale du Réseau dialogue, Ajà Besler, qui orchestre les Rendez-vous de la Francophonie (RVF). «L’humour permet le dialogue: il y a souvent un échange entre les humoristes sur scène et le public», a-t-elle remarqué au fil des années.

Chaque année, dans la cadre de la tournée des RVF, plusieurs humoristes montent sur les planches, ce qui permet de partager les histoires des francophonies canadiennes.

«On peut développer les humoristes émergents de la francophonie canadienne».

Ajà Besler rappelle l’exemple de Micheline Marchildon qui a assisté au spectacle d’humour des RVF à Winnipeg, il y a plusieurs années. Après le show, elle est sortie et a échangé avec les artistes. Korine Côté lui a suggéré de venir faire des spectacles à Montréal pendant une semaine – ce qu’elle a fait.

Quelques années plus tard, Micheline Marchildon devenait porte-parole des RVF et présentait un spectacle avec Korine Côté à Vancouver. «Un cercle complet», note, fière, Ajà Besler.

Cette année, la tournée d’humour est de passage de Halifax à Vancouver jusqu’à Whitehorse, en passant par Ottawa, Hearst et Calgary, et met en vedette Mario Jean, Eddy King, Stéphanie Morin-Robert, Jonathan Dion.

Avec des têtes d’affiche et des humoristes de la relève, «ça permet d’aller rejoindre un plus grand public parce que c’est varié, c’est pour tout le monde», croit Ajà Besler.

L’humoriste Micheline Marchildon.

Tournées des porte-parole

Les RVF sont très présents dans les écoles – au-delà des affiches. Des activités spéciales, doublées d’outils pédagogiques, sont présentées chaque année grâce à des partenaires – l’ONF, TFO, Canadian Parents for French, pour en nommer quelques-uns.

Dans les prochaines semaines, aussi, le porte-parole Mehdi Cayenne, ainsi que l’humoriste et animateur de la tournée d’humour Jonathan Dion, passeront du temps dans les écoles, auprès des jeunes.

Le musicien Mehdi Cayenne présentera un spectacle autour d’un nouvel album et sa chanson Parti pour de bon, sortie à temps pour les RVF. Il prévoit un aspect participatif.

Il proposera aussi un atelier s’inspirant d’une émission spécialement conçue par TFO autour des Rendez-vous, où les ados aborderont toutes sortes de sujets: l’apparence corporelle, la famille, l’amitié, les réseaux sociaux, etc. Les ateliers reprendront le concept.

Jonathan Dion, RVF 2026
L’humoriste Jonathan Dion. Photo: Max Girouard, Borea Photographie

De son côté, Jonathan Dion animera le spectacle unique L’Expérience évasion, où la collaboration entre les élèves est nécessaire afin de trouver les codes secrets! Un spectacle interactif, original et plein de surprises attend les jeunes!

La co-porte-parole Katherine Plouffe parlera sports et francophonie lors de conférences et d’ateliers en Alberta. Originaire d’Edmonton, cette basketteuse professionnelle a un rapport bien différent au français que Mehdi Cayenne. Elle a des ancêtres canadiens-français, mais c’est en jouant professionnellement en France qu’elle a appris le français.

«Je pense que le lien entre la langue, l’art et la culture est beaucoup plus facile à faire [qu’entre la langue et le sport], estime Ajà Besler. Mais pour une grande partie de la population, le sport est vraiment là où ils forment leur communauté, leur connexion et tout ça.»

Katherine Plouffe lui donne raison. «Le sport m’a fait vivre beaucoup de choses qui me rendent fière et résiliente – comme apprendre le français. Je vais être dans la communauté pour parler de mon histoire et pourquoi c’est important d’apprendre la culture française au Canada.»

RVF
Des moments pour célébrer

Élèves des programmes d’immersion, apprenants adultes, enfants de familles exogames, les RVF sont ouverts à tout le monde, rappelle Ajà Besler. «On a besoin de créer des moments de rassemblement et d’échange en personne, de créer des moments positifs de connexion et de célébration.»

Elle cite l’exemple de l’autrice-compositrice-interprète et réalisatrice fransaskoise Alexis Norman, qui a présenté son documentaire Assez French Enough, qui raconte la réalité de sa famille – un père anglicisé et une mère anglophone.

À l’école francophone, elle, ses frères et sœurs avaient le sentiment de ne pas venir d’une famille «vraiment» francophone. Exposer leur réalité a confirmé certains membres du public dans leur identité et en ont exposé d’autres à une réalité qu’ils ignoraient.

«Il y a des personnes qui ont dit n’avoir jamais senti avoir le droit de s’appeler Fransaskois-e, mais qui se sont senties vues, entendues, en visionnant le film», présenté en tournée pendant les RVF, en 2023.

L’autrice-compositrice-interprète et réalisatrice fransaskoise Alexis Norman.

À chacun ses RVF

Dans les collectivités, beaucoup d’activités auront lieu grâce à un programme de micro-subventions. Les montants autrefois consacrés à la distribution des affiches des RVF (qu’on peut maintenant se procurer sur la boutique en ligne) sont consacrés au soutien financier à l’intention des communautés désireuses d’organiser une activité.

Par exemple, le festival de films à Calgary a donné des billets à des familles nouvelles arrivées et à des étudiants.

Le Comité FrancoQueer de l’Ouest a offert des spectacles de drag en français en Alberta ou à Vancouver. «Le drag, c’est quelque chose qui intéresse un public qui ne participe peut-être pas à des spectacles culturels juste en tant que francophone», souligne Ajà Besler.

Les Rendez-vous de la Francophonie permettent de se voir, de se découvrir, ajoute la directrice. «On est envahis de toutes sortes de contenus. Je pense que c’est intéressant qu’on utilise le gros engin que sont les Rendez-vous de la Francophonie pour faciliter la découverte et renforcer ce qui se passe dans les différentes collectivités. C’est notre contribution, notamment grâce à la collaboration d’autres groupes.»

Le bal est parti! Trouvez les détails de la programmation sur le site des Rendez-vous de la francophonie.

