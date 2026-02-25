Partout au pays, les Rendez-vous de la Francophonie rassemblent

C’est l’heure des Rendez-vous de la Francophonie! Nombreuses sont les façons de participer et de se connecter aux Rendez-vous. Spectacles, ateliers, théâtre audio, événements virtuels, concours… Il existe mille façons de se rassembler… et d’activer sa francophonie, comme le veut le thème de cette année!

Tournée d’humour

La tournée d’humour, qui en est à sa 12e édition, est devenue une valeur sûre, selon la directrice générale du Réseau dialogue, Ajà Besler, qui orchestre les Rendez-vous de la Francophonie (RVF). «L’humour permet le dialogue: il y a souvent un échange entre les humoristes sur scène et le public», a-t-elle remarqué au fil des années.

Chaque année, dans la cadre de la tournée des RVF, plusieurs humoristes montent sur les planches, ce qui permet de partager les histoires des francophonies canadiennes.

«On peut développer les humoristes émergents de la francophonie canadienne».

Ajà Besler rappelle l’exemple de Micheline Marchildon qui a assisté au spectacle d’humour des RVF à Winnipeg, il y a plusieurs années. Après le show, elle est sortie et a échangé avec les artistes. Korine Côté lui a suggéré de venir faire des spectacles à Montréal pendant une semaine – ce qu’elle a fait.