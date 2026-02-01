Comment activer sa francophonie? Mehdi Cayenne et Katherine Plouffe le font avec un ballon ou une chanson!

Les Rendez-vous de la Francophonie ont lieu tout au long du mois de mars. Les porte-paroles — l’artiste Mehdi Cayenne et la basketteuse pro Katherine Plouffe — ont hâte de partager de bons moments avec les francophones et les francophiles du pays, d’Est en Ouest, du Nord au Sud!

Dans la mémoire de l’auteur-compositeur-interprète et comédien Mehdi Cayenne, les affiches des Rendez-vous de la Francophonie décorant les couloirs de son école secondaire sont imprimées. «Elles ont toujours été vraiment belles. Ça m’a marqué.»

La toute nouvelle affiche a justement été dévoilée récemment, promettant de capter l’attention d’un bout à l’autre du pays, avec ses couleurs vives et sa facture originale.

Né au Maghreb d’une mère française et d’un père algérien, Mehdi Cayenne se définit comme un francophone à l’aventure. Il a grandi en français à Montréal, Moncton et Ottawa et, comme artiste, il a tourné dans les francophonies canadiennes et mondiales.

Sa francophonie est un pont vers l’autre. «Ma culture est un peu colorée par toutes les autres francophonies auxquelles j’ai la chance d’avoir accès.» Le courant qui passe enrichit sa francophonie.