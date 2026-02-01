Comment activer sa francophonie? Mehdi Cayenne et Katherine Plouffe le font avec un ballon ou une chanson!

PUBLI-REPORTAGE

RVF
Les porte-paroles Katherine Plouffe et Mehdi Cayenne.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/02/2026 par Rendez-vous de la Francophonie

Les Rendez-vous de la Francophonie ont lieu tout au long du mois de mars. Les porte-paroles — l’artiste Mehdi Cayenne et la basketteuse pro Katherine Plouffe — ont hâte de partager de bons moments avec les francophones et les francophiles du pays, d’Est en Ouest, du Nord au Sud!

Dans la mémoire de l’auteur-compositeur-interprète et comédien Mehdi Cayenne, les affiches des Rendez-vous de la Francophonie décorant les couloirs de son école secondaire sont imprimées. «Elles ont toujours été vraiment belles. Ça m’a marqué.»

La toute nouvelle affiche a justement été dévoilée récemment, promettant de capter l’attention d’un bout à l’autre du pays, avec ses couleurs vives et sa facture originale.

RVF
L’affiche des Rendez-Vous de la Francophonie 2026.

Né au Maghreb d’une mère française et d’un père algérien, Mehdi Cayenne se définit comme un francophone à l’aventure. Il a grandi en français à Montréal, Moncton et Ottawa et, comme artiste, il a tourné dans les francophonies canadiennes et mondiales.

Sa francophonie est un pont vers l’autre. «Ma culture est un peu colorée par toutes les autres francophonies auxquelles j’ai la chance d’avoir accès.» Le courant qui passe enrichit sa francophonie.

Publicité

Activer sa francophonie: un courant qui passe

Mehdi Cayenne visualise le slogan des Rendez-vous de la Francophonie, «Active ta francophonie», comme une boule de cristal traversée par des courants d’électricité.

D’ailleurs, le courant a passé entre les deux porte-paroles, qui se sont rencontrés à l’automne, dans le cadre des préparatifs. C’est pour eux un premier Rendez-vous, la rencontre de deux univers.

«Dans ma vie, la langue est une opportunité de connecter avec les gens», indique la basketteuse qui a joué dans le circuit professionnel en France, Katherine Plouffe, originaire d’Edmonton. «On peut utiliser plusieurs choses pour connecter : le sport, la musique, la langue.»

RVF
Katherine Plouffe.

Et c’est bien ce qui arrivera en mars, pendant les Rendez-vous de la Francophonie.

Découvrir la francophonie

Mehdi Cayenne aime l’intensité incarnée par les athlètes professionnels, porteurs de qualités comme la résilience, l’esprit d’équipe et l’optimisme. Preuve faite, Katherine Plouffe se dit toujours en mode: «‘OK, I can do hard things’.» Comme apprendre le français à l’âge adulte.

Publicité

«La chose la plus importante, c’est pas les résultats. C’est d’être un bon teammate, un bon humain. C’est qui on est et comment on progresse quand les difficultés arrivent. Ça, c’est la vie.» – Katherine Plouffe

Ses arrière-grands-parents étaient canadiens-français, mais la langue s’est perdue de génération en génération. En joignant une ligue féminine de basketball en France, elle s’est convaincue d’apprendre le français pour échanger avec son entourage — ses ami-e-s, ses coéquipières, les gens qu’elle rencontre.

De retour au Canada, Katherine Plouffe a découvert la francophonie albertaine, en particulier celle d’Edmonton où elle habite. Un nouvel univers s’est révélé.

La rencontre de différents mondes

«Il y a toujours quelque chose de fascinant à partir loin de chez soi et à aller à la rencontre du monde», dit Mehdi Cayenne, et ce, même en restant dans le même pays, fait-il valoir.

RVF
Mehdi Cayenne.

«À 5000, 6000 km de chez soi, même si les repères culturels semblent d’emblée similaires, il y a plein de différences.»

Publicité

Le Franco-Ontarien donne l’exemple de la découverte d’un village dans l’Ouest, avec deux coins de rue, un seul feu de circulation et l’école juste à côté. Ou encore, la visite d’une ville difficilement atteignable en voiture, comme Whitehorse ou Yellowknife. «C’est magique», croit-il.

Des porte-paroles qui s’activent

La magie des rencontres, c’est la raison d’être des Rendez-vous de la Francophonie. Dans cette optique, Mehdi Cayenne et Katherine Plouffe seront tous les deux sur le terrain.

En mars, Katherine Plouffe animera des conférences sur l’importance de la langue et de la culture française et sur son expérience de sportive de haut niveau. «C’est intéressant que beaucoup de la culture française, c’est les arts, la musique et tout ça. J’aime bien quand je peux unir la culture française et les sports, parce que les sports aussi unissent les gens.»

Mehdi, lui, promet des spectacles, des ateliers scolaires sur la confiance en soi. Il compte bien créer des rencontres magiques au fil de l’aventure, comme il a pu tisser des liens avec les personnes que la vie a mis sur sa route.

RVF.CA

Les Rendez-vous de la Francophonie auront lieu tout au long du mois de mars. Il y aura des jeux, des concours, des projections de films, des ateliers et des spectacles. Le 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie constituera un moment fort.

Publicité

Visitez le site rvf.ca pour découvrir la programmation et les activités proposées dans votre région. Il y est également possible de commander la nouvelle affiche et d’acheter des outils promotionnels des Rendez-vous en vue du mois de mars, mois de la Francophonie!

Auteur

  • Rendez-vous de la Francophonie

    Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font partie des manifestations culturelles entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions partout au Canada.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez
Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur