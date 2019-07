Trois autres matchs sont au programme. Ce lundi face aux Spurs, mardi face aux Knicks du Canadien RJ Barrett et jeudi contre les Pacers de l’Indiana.

Hockey: du mouvement chez les Maple Leafs

Pas de compétition pour les Maple Leafs. Mais en pleine période de signature des agents libres et d’échanges de joueurs, ils se sont montrés actifs. Après les resignatures de Kasperi Kapanen et Andreas Jonhsson, les Torontois ont procédé à un échange à six joueurs avec les Sénateurs d’Ottawa. Ainsi, ils ont envoyé Nikita Zaitsev, Connor Brown et Michael Carcone à Ottawa en retour de Cody Ceci, Ben Harpur, Aaron Luchuk ainsi qu’un choix de troisième ronde (obtenu de Columbus) pour le repêchage de 2020 (tous les détails sur cette transaction ici).

Enfin, pour la fête du Canada, on a de nouveau eu le doit à une journée mouvementée, avec la mise en place d’un échange concernant le joueur de centre Nazem Kadri. Ce dernier a pris la direction du Colorado en compagnie du défenseur Calle Rosen et d’un choix au repêchage de 2020. En retour, les Leafs ont récupéré le défenseur droitier Tyson Barrie, l’attaquant Alex Kerfoot et un choix de sixième ronde au repêchage de 2020 (plus d’informations ici). En plus de cette échange, les joueurs autonomes Ron Hainsey et Tyler Ennis sont également partis. Ils ont signé des contrats avec les Sénateurs d’Ottawa.

Les deux derniers dossiers chauds du côté des agents libres concernent les décisions de Jake Gardiner et Mitch Marner de rester ou non à Toronto. Affaire à suivre avec les informations de notre spécialiste hockey Cindy Caron.

Le programme de la semaine

Lundi 8 juillet

Raptors – Spurs, Las Vegas (19h)