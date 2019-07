Le Wolfpack de Toronto domine Halifax

« L’entraineur nous a juste dit de continuer à compléter les sets. Et de ne pas trop faire tomber le ballon. On savait qu’ils allaient craquer car ils n’étaient pas habitués à la chaleur. Nous sommes revenus à Toronto depuis une semaine, on a eu le temps de s’adapter. On a bien complété nos chaînes de jeu, devant on a bien avancé. Ensuite, ils étaient fatigués et on a réussi à marquer. »

Si vous avez moins marqué en première mi-temps, est-ce plus dû à de la maladresse de votre côté?

« Oui et c’est comme la semaine dernière, on a fait plein de fautes aussi. Cette semaine, le coach nous avait dit d’essayer de compléter nos chaînes, au lieu de faire beaucoup de passes, rester au milieu, jouer simple. Avec le temps et la chaleur, on se fatigue plus rapidement, donc c’est mieux de jouer ainsi. »

A titre personnel, tu es revenu de blessure la semaine dernière comment te sens-tu?

« J’ai joué la semaine dernière. Ça s’est bien passé. Pour une deuxième semaine de reprise ça va. »