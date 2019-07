Les Blue Jays calent face aux Orioles

Biagini débordé

Il concède dans un premier temps un simple à Sisco, puis un but sur balles à Nunez. Santander se sacrifie ensuite, avec un amorti qui l’élimine en premier but, mais qui permet à Wilkerson, tout juste entrée, d’atteindre le troisième. Avec un seul retrait et deux joueurs en deuxième et troisième but, les Orioles sont en position avantageuse.

Biagini ne parvient pas à inverser la tendance et concède un coup sûr face à Chris Davis. Baltimore ajoute deux points supplémentaires au meilleur moment (1-4). Biagini n’y arrive toujours pas et c’est, cette fois, Ruiz qui signe un nouveau coup sûr.