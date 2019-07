Les Maple Leafs échangent Nikita Zaitsev et Connor Brown

Les Maple Leafs de Toronto ont confirmé ce matin une transaction qui était dans l’air depuis quelques jours. Ils envoient Nikita Zaitsev, Connor Brown et Michael Carcone aux Sénateurs d’Ottawa en retour de Cody Ceci, Ben Harpur, Aaron Luchuk ainsi qu’un choix de troisième ronde (obtenu de Columbus) pour le repêchage de 2020.

Nikita Zaitsev

Depuis quelques semaines tout le monde savait que les jours du défenseur Russe avec les Maple Leafs étaient comptés. Nikita Zaitsev avait fait part de son désir d’être échangé. Citant des raisons personnelles, il a demandé de poursuivre sa carrière ailleurs et l’organisation des Leafs lui avait dit qu’elle essaierait de l’accommoder.

Raisons personnelles

Il a été mentionné que la cause est plutôt qu’il avait de la difficulté à évoluer sous la pression d’un marché comme Toronto. Le coloré animateur Don Cherry aurait même été pointé du doigt.

Zaitsev avait eu une excellente saison recrue il y a quelques années et s’est ensuite vu offert un faramineux contrat par l’ancien directeur général Lou Lamoriello. Ce contrat d’une durée de 7 ans avec une valeur annuelle de 4.5 millions était devenu un problème pour les Leafs dans cette ère de plafond salarial. Le défenseur de 27 ans n’a jamais été capable de performer comme à sa saison recrue et est devenu la risée des médias et partisans à quelques reprises cette saison.

Connor Brown

Originaire de Etobicoke et repêché par les Leafs en 2012, Brown a fait le saut dans le grand club lors de la saison 2016-2017. Il a marqué 20 buts à sa saison recrue mais sa production avait déclinée cette année. Il n’a jamais caché sa joie de porter l’uniforme bleu et blanc. Ce dernier touchait 2.1 millions par saison.

Rumeurs de transaction

Le joueur de 25 ans a vu son nom circuler beaucoup dans les rumeurs d’échanges cette saison, particulièrement dans un scénario qui l’envoyait rejoindre son ancien coéquipier des Erie Otters, Connor McDavid à Edmonton. Une fois la période des transactions terminées en février, il avait ouvertement dit qu’il était soulagé de pouvoir rester à Toronto.