Blue Jays: feu d’artifice offensif pour fêter le Canada!

Brian Flynn prend le relais de Glenn Sparkman qui aura passé une mauvaise après-midi au lancer pour les visiteurs. Le lanceur de relève ne parvient pas à stopper l’hémorragie. Il concède des coups sûrs à Biggio et Grichuk qui permettent à Guerrero Jr et Gurriel Jr. d’inscrire deux nouveaux points (10-3).

Pour la première fois, les Torontois ne marquent pas dans la cinquième manche. Il ne faut, en revanche, pas attendre longtemps pour les voir à nouveau scorer. En effet, dès la sixième manche, un coup sûr de Grichuk donne le onzième point du match aux Blue Jays (11-3).

We're scoring so much, we can't keep up 🤯@RGrich15 | #LetsGoBlueJays pic.twitter.com/RDVgiUGJYM

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 1, 2019