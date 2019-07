Malgré ces bons résultats, les Torontois (23 points) n’ont pas bougé au classement et occupent toujours la septième place de la conférence de l’Est. Ils ont en revanche regagné du terrain sur le leader Philadelphie (32 points) qui n’est désormais plus qu’à 9 longueurs avec un match en plus. Le TFC va devoir maintenant négocier deux déplacements chez le deuxième de la conférence de l’Ouest le Galaxy de Los Angeles jeudi. Puis, à Montreal face à l’Impact le samedi 13 juillet.

Baseball: des hauts et des bas pour les Blue Jays

Les Blue Jays débutaient la semaine par trois rencontres face à la meilleure équipe de la Ligue Américaine, les Yankees de New York. Si la série s’est terminée par un coup de balai des New Yorkais, les Torontois ont tout de même eu le mérite d’offrir par trois fois une belle résistance au leader de leur division.

La première rencontre, lundi, s’est soldée par une défaite 10-8. Menés 10-2 à l’entrée de la huitième manche, les Blue Jays se sont lancés dans un improbable retour. Ils ont signé 5 points dans la manche avec un coup de circuit de Gurriel Jr. et un grand chelem de Freddy Galvis (10-7). Ils n’ont ensuite réussi à inscrire qu’un seul point dans l’ultime manche. Mais ce retour au score en dit long sur le potentiel offensif de cette jeune équipe.

Le lendemain, dans un match plus défensif mais au scénario similaire, les Yankees ont pris 3 points d’avance avant de voir Toronto revenir à 1 points (3-2). Encarnacion a signé un coup de circuit dans a huitième manche pour assurer la victoire, malgré un dernier point inscrit par les Torontois dans la neuvième dans une nouvelle tentative de retour tardif (4-3).