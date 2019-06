Le Toronto FC a renoué avec la victoire au terme d’une fin de match folle. Les Torontois sont venus à bout d’Atlanta en s’imposant 3-2 dans les arrêts de jeu.

Cette victoire acquise dans la douleur, avec une nouvelle fois de nombreux absents, met fin à la série de huit rencontres sans victoire des hommes de Greg Vanney.

Endoh dans l’histoire

Les Torontois cueillent les champions en titre à froid avec un but sur leur toute première action de jeu. Tsubasa Endoh est à la réception d’un centre de Fraser et inscrit le but le plus rapide de l’histoire du club, après 28 secondes (1-0).