Kasperi Kapanen et Andreas Jonhsson s’entendent avec les Maple Leafs de Toronto

En 82 rencontres, il montre une fiche de 22 buts et 24 mentions d’assistance.

Les pourparlers

Les 2 joueurs étaient en négociations avec l’organisation des Leafs depuis des mois. Les rumeurs disaient même que Andreas Johnsson avait refusé une extension durant l’hiver.

Monnaie d’échange

Les dernières semaines ont été mouvementées, particulièrement depuis la séance de repêchage qui s’est déroulée à Vancouver.

Plusieurs équipes ont contacté le DG Kyle Dubas pour s’informer des status de Kapanen et Johnsson. On parle que ces 2 joueurs suscitaient beaucoup d’intérêt et avaient la plus grosse valeur en cas d’une transaction.

Les jeunes et le noyau

La direction des Leafs a toujours dit qu’elle allait faire tout ce qui était dans l’ordre du possible pour garder le noyau intact et donner de nouveaux contrats aux jeunes stars qui se sont particulièrement démarquées cette saison. Ceci est un bon coup pour l’équipe.