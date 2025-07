Ouvrages en français avec titres en anglais

Les Éditions Delcourt ont publié Fangirl, adaptation par Sam Maggs du roman à succès de Rainbow Rowell. Les Éditions Larousse ont publié When the King Falls de Marie Niehoff. Aux Éditions Glénat, Stéphane Grodet et Theo Calmejane s’unissent pour créer l’homme de nos rêves, qu’ils appellent Pillow Man.

Le titre d’une collection

Les Éditions Hachette vont plus loin et donnent à une collection le titre Heroes, dont une nouveauté s’intitule Starling House d’Alix E. Harrow. Hachette est l’as des titres en anglais. Neuf fois sur dix, les titres de leur filiale HLAB (ou Hachette Lab) sont en anglais.

HLAB est une maison d’édition 100% numérique et dédiée aux nouveaux formats. Romance, fantastique, intrigues policières, romans historiques ou histoires «feel-good», il y en a pour tous les goûts.

Le catalogue HLAB comprend plus de 150 ouvrages. Parmi les titres les plus populaires, on retrouve Lakestone, Heartless, Icebreaker, Flawless, Trouble Maker, My Missing Piece, With You, Bad Me 1 et 2.

Même au Québec

La Belgique n’échappe pas au phénomène des livres francophones coiffés de titres anglophones, mais à une moins grande échelle. Dans le cas des Éditions Alice, un livre jeunesse d’Éléonore Desclée s’intitule Charlotte in love. Même s’il s’agit d’un clin d’œil à la célèbre romancière britannique Charlotte Brontë, un titre en français aurait été de mise.