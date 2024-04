Sport: «En anglais s’il vous plaît»

Les combats linguistiques peuvent survenir dans tous les pans de la société. Même dans le sport, il est parfois nécessaire de mettre les points sur les i quand les droits des francophones sont bafoués.

Parti de France pour m’installer au Canada il y a maintenant un an et demi, j’étais loin de me douter que l’insécurité linguistique était un aussi grand enjeu ici. Parler français au Canada relève de l’acte politique. On ne rigole pas avec les droits linguistiques et chaque transgression suscite de vives réactions.

Gaffe de la CONCACAF

Un évènement récent dans le monde du sport a justement éveillé les passions des défenseurs de la langue française.

Le 23 mars dernier, l’équipe masculine de soccer du Canada a battu celle de Trinité-et-Tobago en série éliminatoire de la Copa America. Un succès important, puisqu’il a permis aux Canadiens de se qualifier pour la phase finale de la prestigieuse compétition, qui se déroulera cet été aux États-Unis.

Pourtant, plus que le résultat, c’est l’entrevue d’après-match qui a fait jaser sur les réseaux sociaux.