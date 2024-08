Bienvenue dans l’univers du BDSM

Passionnée de romance, l’écrivaine québécoise au pseudonyme Dana Blue nous surprend en explorant un milieu peu connu pour les effusions de sentiments romantiques en signant la trilogie Kink Club, qui nous plonge dans l’univers du BDSM (bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme).

L’action se déroule à New York, au Leather & Pleasure Club, un lieu de rencontre haut de gamme pour une clientèle très à l’aise financièrement. Les membres fréquentent cet endroit pour assouvir des désirs virils dans un créneau on ne peut plus spécialisé.

Le Leather & Pleasure Club

Le premier tome met en scène le dominateur Dave Knight alias Devil et le soumis Terrence Robinson. Ce dernier s’est sauvé d’une secte religieuse où le gourou l’a violé. Il réussit à trouver un emploi de serveur au Leather & Pleasure Club. Son physique à la fois en forme et fragile lui vaut un contrat d’obéissance aveugle à Devil.

Dans le deuxième tome, Cole Walker, jeune avocat agressif et homosexuel refoulé, profère des insultes homophobes dans le Leather & Pleasure Club. Le propriétaire et dominant Damien Archer, alias Demon, le force à choisir entre ne plus jamais remettre les pieds au Club ou être initié aux «plaisirs et sensations les plus extrêmes, plonger dans les désirs les plus enfouis en toi».

Cole choisit de devenir un soumis attiré par un mélange excitant de peur et de plaisir, «entre le trouble, le désir, la curiosité et l’appréhension». Le milieu BDSM l’intrigue et le fascine à la fois.