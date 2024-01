Coeur malade, coeur chaviré

Avec un titre comme Heartbeat et deux garçons en page couverture, on devine que le roman de Dana Blue traite d’une relation homosexuelle. C’est beaucoup plus que ça; il est aussi question du don d’organes.

«Ne t’attache pas, je vais sûrement mourir à la fin.» Voilà les mots qu’Elliot, un garçon atteint d’une grave maladie du coeur depuis l’enfance, lance à Rudy, un adolescent rebelle contraint de faire du bénévolat à l’hôpital pour éviter d’être expulsé de son école.

Rudy et Elliot

Rudy: 16 ans, cheveux teints en rouge, piercings, jean déchiré, mauvais dossier scolaire plus épais qu’un dictionnaire, turbulent, supportant difficilement les règles, prenant plutôt plaisir à les briser. Il se cache derrière une sorte d’armure psychologique.

Elliot: 16 ans, détaché et humoristique, en attente d’une greffe du cœur. Dès qu’il voit Rudy, son cœur bat plus vite. Il voit le vrai Rudy sous son armure et s’acharne à le convaincre d’en sortir. On devine une attirance sensuelle. On imagine aussi les deux garçons à poil.

La manière dont Elliot prononce le nom de Rudy fait remonter quelques frissons de long de l’échine de ce dernier. Lorsque Rudy sent le souffle d’Elliot caresser sa joue, ses lèvres si près des siennes, il se demande ce que ça serait d’embrasser un garçon.