Spasme de vivre dans l’underground LGBTQ

Voici une phrase qui illustre le ton du récit: «Sérieux, y’avait pas une seule personne qui était pas en chest et, passé les vingt-quatre premières heures, y’avait pas une seule personne qui était pas en jockstrap, avec un masque de chien ou une affaire comme ça.»

Pronoms non binaires

L’utilisation de pronoms non binaires se glisse ici et là, comme dans cette phrase: «On a toustes un peu gravité avec ielles.» Ce qui se glisse ou se passe d’une main à l’autre, ce sont les drogues: «la kéta, la m, l’extasy, le speed».

On a droit à de petites remarques bien tournées, dont «Est-ce qu’il est gay parce qu’il me regarde ou est-ce qu’il me regarde parce que je suis gay?».

Le regard d’un photographe, lui, est lourd pour un jeune gai qui rêve d’une brillante carrière. S’il n’est pas assez photogénique, il peut toutefois être «assez beau pour qu’il [photographe] désire me manger le cul».

Raves et drogues

À New York, Berlin ou Montréal, l’action se déroule dans les hauts lieux (ou bas-fonds) de l’underground, des raves, des afters et, surtout, dans les différents effets créés par la combinaison de drogues. Ces dernières étirent les sentiments et on se retrouve constamment «dans un espace étrange entre le désir et le réel».