Queeritude et non-binarité

Jour et nuit, straights et queers, sobriété et ivresse, autocompassion et autodestruction, amour et domination – bienvenue dans un univers où tout s’oppose, welcome to Le straight park de Gabriel Cholette.

Le premier livre de Cholette, Les carnets de l’underground, a été traduit en anglais et réédité en France. En peu de temps, l’auteur s’est imposé comme une voix essentielle de la littérature queer au Québec.

L’auteur n’indique pas s’il s’agit d’un roman ou d’un récit. Comme l’ouvrage est écrit au «je», ça ressemble à de l’autofiction. Le straight park est publié dans la collection Queer des Éditions Triptyque, laquelle accueille «une littérature impossible à ignorer et à classer».

Dans le dernier paragraphe, on peut lire que Gabriel Cholette a écrit «un livre que je serais tenté de qualifier de maudit».

Double personnalité

On assiste à une sorte de double moi: un Gabriel-enfant-sage-écolier et un gab.cho-Instagram-slutty-gay.