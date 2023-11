Un roman qui joue à cacher des mots anglais

On est habitué, bien entendu, à non-stop, Oh My God, anyway, brainstorming (même si remue-méninges existe), best friends (pourquoi pas meilleurs amis?) et même empowering au lieu de responsabilisation qui est moins frappant.

Le roman de Jeanne Charlebois est rempli de mots anglais. Certains sont en caractères italiques pour indiquer sans doute qu’il s’agit d’un emprunt direct à la langue de Shakespeare: will do, I guess, best date ever, brain freeze. La majorité figure cependant comme du vocabulaire normal.

C’est le cas de «pas assez en shape, les pantoufles qui matchent, sur ma bucket list, mon lover et ses bandmates en mode roadie, ma best life, c’est tellement overrated, il ne téléphone pas parce qu’il est chicken, en couple ou full busy, je vis le plus gros reality-check de ma vie».

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.