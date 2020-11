S’attaquer aux anglicismes, c’est le fun!

Nous faisons des anglicismes Ă longueur de journĂ©e, souvent inconsciemment, mais aussi parfois pour avoir l’air cool.

On peut mĂŞme en faire des jeux de mots, comme «le temps c’est de l’essence», dĂ©formation de time is of the essence, qui veut rĂ©ellement dire: ça urge!

Emprunts Ă l’anglais

Beaucoup d’anglicismes sont simplement des fautes d’orthographe plutĂ´t que des emprunts directs Ă l’anglais:

Aluminum au lieu d’aluminium, bulldog au lieu de bouledogue, dance au lieu de danse, dĂ©fence au lieu de dĂ©fense, lunatic au lieu de lunatique, pic-nic au lieu de pique-nique, taboo au lieu de tabou…

Anglicismes syntaxiques

Les emprunts directs sont plus controversĂ©s. En Europe, on adopte plus facilement les mots anglais (par oubli ou par snobisme), alors qu’au Canada, c’est la syntaxe anglophone qui dĂ©teint sur la nĂ´tre, comme dans «la femme que je couche avec» ou «la compagnie que je travaille pour».