Attention aux glissements sémantiques!

La cédule des parties de base-ball n’est pas finalisée. Voici la cédule de toutes nos activités. L’architecte n’a pas respecté notre cédule. Avez-vous une cédule des trains? Les travaux sont exécutés selon une cédule précise. J’ai une cédule chargée ce trimestre!

Réponses: 1. calendrier, 2. programme, 3. échéancier, 4. horaire, 5. plan de travail, 6. emploi du temps)

Petit test numéro 2

Les animateurs ont cédulé plusieurs activités. Il faut céduler une visite guidée pour le musée. Il ne reste qu’à céduler ce nouveau cours. Voulez-vous céduler une rencontre pour la semaine prochaine? Tu devrais appeler chez le pédiatre pour céduler un rendez-vous. Vous êtes cédulé pour présenter le premier. Es-tu cédulé pour travailler ce soir? Nous en parlerons avec le personnel cédulé pour le quart de jour. Je n’arrive pas à céduler le paysagiste pour vendredi.

Réponses: 1. établi le calendrier des activités, 2. réserver, 3. inscrire au programme, 4 prévoir, 5. fixer, 6. Selon le programme, c’est à vous de présenter, 7. de service, 8. affecté, 9. faire venir… vendredi)

Sur une pente glissante

On pourrait se demander pourquoi il faut se méfier des glissements sémantiques. Après tout, il ne s’agit ici que d’un nom et d’un verbe. Malheureusement, le glissement de sens ne se limite pas aux seuls termes «cédule» et «céduler».

Le phénomène n’est pas nouveau et il semble gagner du terrain en Amérique du Nord et en Europe tout comme l’usage de l’anglais au Québec dans les entreprises privées et la fonction publique.