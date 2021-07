Le français au Canada pourrait-il un jour disparaître?

1 – Les guerres

Au Canada, la Guerre de Sept ans, entre 1756 et 1763, a marqué un point tournant pour la langue française. Les Anglais se sont installés sur le territoire… Et leur langue a commencé a faire concurrence aux autres parlers déjà présents au pays.

Pourtant, le français étant une langue d’un puissant pays européen et impérialiste, il a pu résister mieux à l’assimilation que certains parlers autochtones qui, malheureusement, ont disparu.

2 – Un nombre insuffisant de locuteurs

Les linguistes fixent le seuil de la survie d’une langue à 100 000 locuteurs. Mais déjà, à moins de 1 000 000 de locuteurs, la survie d’une langue n’est pas assurée.

Seules les petites communautés isolées résisteraient un peu plus longtemps. Mais elles aussi finiraient pas s’assimiler. Surtout aujourd’hui dans notre monde hyper-connecté grâce à Internet.

Triste constat, ce n’est pas seulement le faible taux de natalité, mais encore les locuteurs eux-mêmes qui, dans certains cas, choisissent de ne plus parler leur langue maternelle ni de l’enseigner à leurs enfants. Or, dès qu’on choisit de ne plus utiliser sa propre langue dans la vie de tous les jours, on commence à la perdre.