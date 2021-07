Un passé francophone à Ste. Geneviève… Missouri

Les descendants de ces pionniers habitent toujours Ste. Geneviève, une ville qui compte aujourd’hui quelque 4 400 âmes.

On y trouve des noms de famille comme Vallé, Larose et Bequette. Certaines familles ont conservé des traditions canadiennes-françaises, comme manger de la tourtière lors des célébrations. Mais les résidents ne parlent plus français.

De quoi étonner les touristes au Missouri

En dépit de la perte de la langue, l’héritage des ancêtres canadiens-français reste bien vivant à Ste. Geneviève.

La présence de cette histoire peut étonner les touristes francophones du Canada qui ont le sentiment de se retrouver chez eux tout en étant dépaysés.

De nombreuses maisons en bois que les pionniers ont construites existent encore. L’une d’entre elles, l’ancienne maison d’un commerçant nommé Louis Bolduc, remonte à 1792.