Dubreuilville: le village d’une famille en pleine forêt

«C’est plein de couleurs, relève M. Dupuis. Il y a beaucoup d’aventures, il y a beaucoup d’amour. Il y a des tristesses et des échecs, mais beaucoup de joie de vivre aussi.»

Tournée vers l’avenir

En 2008, la scierie a fermé ses portes après être passée aux mains de compagnies extérieures depuis 1989.

Après ses études, en 1994, Patrice Dubreuil est revenu préparer les commerces familiaux pour leur vente. Il a eu la piqure des affaires. Il a fait le saut en 2013 et a acheté le motel et le restaurant, autrefois à ses parents. Puis il a repris un garage, des dortoirs et la station-service, aujourd’hui utilisés par des minières.

Les mines d’or emploient de 150 à 200 résidants de Dubreuilville. «Il y a beaucoup de concessions dormantes, alors il y a de l’espoir que le moulin rouvre ou que les mines intensifient leurs activités», dépeint Serge Dupuis.

Patrice Dubreuil mise aussi sur le tourisme. Le motel a une nouvelle vocation : il accueille des employés des mines comme des amateurs de sports motorisés. Pour ces derniers, il a aménagé un réseau de sentiers.