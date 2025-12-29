Livres 2025 : Coups de cœur de notre chroniqueur

Coups de cœur
Les cinq Coups de cœur littéraires 2025 de Paul-François Sylvestre viennent des éditions Québec Amérique, Hurtubise, David et Somme toute. Image: iStock.com/i4life
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 29/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Au fil de l’année 2025, j’ai recensé une centaine de bouquins pour L’Express. Cela va du roman à l’essai en passant par la nouvelle, le récit, le livre-jeunesse et l’ouvrage pratique. Le temps est venu de vous présenter mes cinq coups de cœur. On y trouve un essai, un recueil d’aphorismes, un roman, un guide et un agenda.

Samuel Larochelle, Les queers qui ont changé le monde
Samuel Larochelle, Les queers qui ont changé le monde, essai, Montréal, Éditions Québec Amérique, collection Documentaire jeunesse, 248 pages, 26,95 $.

1. Les queers qui ont changé le monde, essai de Samuel Larochelle, Éditions Québec Amérique. Cet ouvrage présente une soixantaine d’athlètes, artistes, entrepreneurs, politiciens ou scientifiques LGBTQ+ qui ont laissé leur marque dans l’histoire. Une invitation à découvrir des queers qui «aiment faire éclater les petites boîtes dans lesquelles tant d’humains aiment s’enfermer».

jeux de mots, Guy Marchamps, Les vampires aiment rouler à tombeau ouvert
Guy Marchamps, Les vampires aiment rouler à tombeau ouvert. Aphorismes pour un monde pressé, Montréal, Éditions Somme toute, collection L’humour, 2025, 112 pages, 19,95 $.

2. Les vampires aiment rouler à tombeau ouvert. Aphorismes pour un monde pressé, de Guy Marchamps, Éditions Somme toute. Ce recueil renferme 750 perles littéraires qui résument une idée, une opinion, un concept ou une vision du monde dans une phrase concise et percutante. Le pouvoir d’évocation de ces trouvailles poétiques ou humoristiques, caustiques ou corrosifs, réside dans leur brièveté.

néerlandaise, Claire Ménard-Roussy, Un lourd prix à payer
Claire Ménard-Roussy, Un lourd prix à payer, roman, Ottawa, Éditions David, collection Voix narratives, 2024, 248 pages, 25,95 $.

3. Un lourd prix à payer, roman de Claire Ménard-Roussy, Éditions David. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs familles néerlandaises s’installent au Canada pour réaliser leur rêve dans ce pays van milk en honig (de lait et de miel), mais tout n’est pas gagné. La romancière décrit comment un village de l’Est ontarien est ébranlé par les événements qui s’y sont déroulés en septembre 1959.

Publicité
États-Unis, Guillaume Hennette, 50 États d’Amérique
Guillaume Hennette, 50 États d’Amérique, Un nouveau regard sur les États-Unis, album illustré par Playground Paris, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 240 pages, 29,95 $.

4. 50 États d’Amérique, Un nouveau regard sur les États-Unis, guide de Guillaume Hennette, Éditions Hurtubise. On présente d’abord des renseignements de base: superficie, population, capitale, ville la plus peuplée et drapeau. Sous la rubrique #1, on signale en quoi l’État se distingue des autres. Une autre rubrique intéressante est L’enfant du pays; pour Hawaï, il s’agit bien entendu de Barak Obama.

Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau, Agenda du français pratique 2026
Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau, Agenda du français pratique 2026, Montréal, Éditions Québec Amérique, 2025, 192 pages, 22,95 $.

5. Agenda du français pratique 2026, présenté par Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau, Éditions Québec Amérique. Voici un compagnon idéal pour organiser vos journées, semaines et mois. En bonus, une question est posée chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (259 en tout) pour mettre à l’épreuve vos connaissances de la langue française: orthographe, genre, expression juste, phrase correcte ou non.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur