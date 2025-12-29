Livres 2025 : Coups de cœur de notre chroniqueur

Au fil de l’année 2025, j’ai recensé une centaine de bouquins pour L’Express. Cela va du roman à l’essai en passant par la nouvelle, le récit, le livre-jeunesse et l’ouvrage pratique. Le temps est venu de vous présenter mes cinq coups de cœur. On y trouve un essai, un recueil d’aphorismes, un roman, un guide et un agenda.

1. Les queers qui ont changé le monde, essai de Samuel Larochelle, Éditions Québec Amérique. Cet ouvrage présente une soixantaine d’athlètes, artistes, entrepreneurs, politiciens ou scientifiques LGBTQ+ qui ont laissé leur marque dans l’histoire. Une invitation à découvrir des queers qui «aiment faire éclater les petites boîtes dans lesquelles tant d’humains aiment s’enfermer».

2. Les vampires aiment rouler à tombeau ouvert. Aphorismes pour un monde pressé, de Guy Marchamps, Éditions Somme toute. Ce recueil renferme 750 perles littéraires qui résument une idée, une opinion, un concept ou une vision du monde dans une phrase concise et percutante. Le pouvoir d’évocation de ces trouvailles poétiques ou humoristiques, caustiques ou corrosifs, réside dans leur brièveté.

3. Un lourd prix à payer, roman de Claire Ménard-Roussy, Éditions David. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs familles néerlandaises s’installent au Canada pour réaliser leur rêve dans ce pays van milk en honig (de lait et de miel), mais tout n’est pas gagné. La romancière décrit comment un village de l’Est ontarien est ébranlé par les événements qui s’y sont déroulés en septembre 1959.