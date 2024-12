Livres 2024: les coups de cœur de notre chroniqueur

Au fil de l’année 2024, j’ai recensé une centaine de livres pour L’Express. Cela va du roman à l’essai en passant par la nouvelle, le récit et le livre-jeunesse. Le temps est venu de vous présenter mes cinq coups de cœur. On y trouve deux romans, un essai, une anthologie et un dictionnaire.

1. Vraiment tout Deschamps au complet, Quarante ans de monologue et chansons, Montréal, Éditions La Presse, 2024.

Dans quelque 80 monologues et une trentaine de chansons, Yvon Deschamps jette un regard à la fois tendre et incisif sur son époque (1968-1018). Ses textes se veulent un pamphlet sur l’argent, le bonheur, le travail, la vieil­lesse, la guerre, l’intolérance, la violence, la religion, la sexualité, la liberté, la peur, la mort, tout y est. L’humoriste excelle dans l’art d’ouvrir notre esprit, de nous rendre plus humains.

2. Robert Major, Identité, appartenances, Un parcours franco-ontarien, essai, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2023.

L’auteur partage son cheminement dans un essai mi-autobiographie, mi-mémoriel, mi-historique et mi-réflexif. Cela fait plusieurs demis et rend le texte d’autant plus percutant. Il souligne que la désignation de «Canada français» existe toujours. Il faut juste prendre acte de son potentiel si on veut sortir de la déprime nationaliste actuelle et du découragement occasionné par chaque nouveau recensement de Statistique Canada.