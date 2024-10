«des fois j’ai l’impression de voir la lumière au bout du tunnel, mais j’ose pas y croire encore. d’un coup que ça soit trop beau pour être vrai, pis que ma lumière s’éteigne aussi vite que la tienne. je t’aime, loup-antoine.»

Résilience et quête de sens

Alliant une prose mordante et crue à une histoire poignante de résilience et de quête de sens, Sophie Lalonde-Roux livre un roman d’apprentissage queer à la fois sensible et authentique, sans escamoter les moments de poésie et de lumière.

Poudreuse figure sur la courte liste du prix littéraire Janette-Bertrand 2024. Le livre lauréat sera dévoilé le 27 novembre au Salon du livre de Montréal.