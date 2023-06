Florilège de pensées queers

Acharnement à vivre

Ce qui est sûr pour Matéo Pineault (il), c’est que «notre acharnement à vivre s’ancre dans des gestes qui bravent souvent l’entendement. […] Il nous faudra, pour poindre encore demain, continuer de soigner cette fierté de s’inventer obstinément entre l’abject et le sublime / par le sang et par les mots.»

Selon Gabrielle Boulianne-Tremblay (elle), «Nous n’avons pas d’âge, d’origine, de sexe, nous sommes de l’amour enfanté des étoiles. Je ne suis ni homme, ni femme, ni bête, ni plante. Nous nous aimons de la même force que ce qui a créé les océans.»

Dog Food (elle/il/iel) écrit que «nous sommes les miroirs dans les autres miroirs. une succession translucide. transcendante. nous vivons les un-es dans les autres. nous sommes nos tendresses lorsque nous prenons la peine de nous regarder à l’Intérieur de nos corps.»

Prose et poésie

Même si le polyamour pouvait répondre au 4e axe de l’identité, Éric LeBlanc (il/iel) croit que «l’idée reste sujette à débat, puisqu’il est souvent relégué à un mode de vie ou à un modèle relationnel plutôt que considéré come un continuum allant du choix délibéré (couple ouvert) à l’orientation identitaire intrinsèque (polycule)».

Dans un texte à la fois en prose et en poésie, Laura Doyle Péan (iel) écrit: «nous défions la science et les probabilités / rions au visage de la faucheuse et survivons / à la maladie / à l’entitlement des hommes / à nous-mêmes».